Obed Vargas aprobado en su primera titularidad con el Atlético de Madrid

Obed Vargas dio un paso más a su posible convocatoria en la selección de México para el Mundial 2026 al recibir su primera titularidad con el Atlético de Madrid, en donde el técnico argentino Diego Simeone le permitió jugar 73 minutos en la victoria 1-0 sobre el Getafe en la jornada 28 de LaLiga.

Vargas saltó al campo de juego del estadio Metropolitano con la consigna de hacer un buen trabajo y después del tiempo que estuvo en acción contra un adversario muy rocoso, el mexicano tuvo una calificación aprobatoria y en donde juzgaron su rendimiento con adjetivos como el de contar con una precisión casi de cirujano

💥 El Atleti se lleva la victoria ante el Getafe. Por orden de Nahuel Molina #LaLiga #AtletiGetafe pic.twitter.com/M1SV7kSOpL — MARCA (@marca) March 14, 2026

El mediocampista mexicano, después de sus primeros 45 minutos en el once inicial de la escuadra colchonera, tuvo un 100 por ciento de efectividad en sus pases, donde no falló uno y aunque no arriesgó mucho, siempre jugó fácil, cumpliendo seguramente las indicaciones al pie de la letra del técnico Simeone, donde el estratega sudamericano realizó rotaciones en su alineación de cara al duelo de la próxima semana contra el Tottenham en la Champions League 2026.

Enfrente, el Getafe no fue fácil, con un estilo muy fuerte y donde Obed Vargas mostró mucha generosidad al no retener la pelota, sino que en todo momento tuvo la intención de trasladarla con la finalidad de impedir que los visitantes pudieran aspirar a una victoria y por el contrario, seguir abonado a la racha de una sola derrota en los últimos siete juegos en el Metropolitano para los madridistas.

Hasta antes de estos 73 minutos, Vargas solo había disputado 68 minutos con los rojiblancos e inclusive había acumulado ocho encuentros en el banquillo sin recibir una oportunidad en el poderoso cuadro colchonero. Ahora jugó y cumplió para después ser relevado por Marcos Llorente y a la hora de salir del campo recibió el aplauso de los aficionados.

El exjugador del Seattle Sounders salió de la cancha al lado de su ídolo de la infancia, el francés Antoine Griezmann, que se encontraba en el centro del campo sobre la banda esperando la oportunidad de entrar a jugar y ahí cruzarse con un gesto de aprobación para Vargas después de cumplir su sueño de contar para Simeone.

Obed Vargas observa cómo Kiko Femenía del Getafe trata de disparar sobre la meta del Atlético de Madrid. Crédito: J.J. Guillen | EFE

Obed, después de sus 45 minutos perfectos en la precisión de pases, pasó a un 89 por ciento de los mismos con 34 de 38 pases intentados y sobre todo, se impuso en cinco de los seis duelos personales contra jugadores del Getafe, en donde finalmente recibió una amarilla por una entrada de Luis Milla.

Milla, con su talento, supo qué clase de jugador es el mexicano al ser neutralizado en su accionar, sabedores en el Atlético de Madrid del talento del centrocampista del Getafe, pero donde Vargas nunca se achicó y por el contrario, ayudó a que el gol de Nahuel Molina preservara la victoria con un trabajo aseado en mediocampo que le permite seguir ilusionándose con un sitio en la lista mundialista.

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