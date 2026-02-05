Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el 5-0 del Atlético de Madrid al Betis

El mediocampista de la selección de México Obed Vargas y el español Álvaro Fidalgo disputaron sus primeros minutos en el fútbol español al debutar en el duelo de la Copa del Rey donde el Atlético de Madrid avanzó a las semifinales al golear 5-0 al Real Betis.

Vargas jugó en los 12 minutos finales del encuentro en el mediocampo de los colchoneros, mientras que Fidalgo participó en 45 minutos, pero tuvo una presentación amarga al caer de fea manera con los merengues y quedarse atorados en los cuartos de final.

QUÉ ORGULLO 🇲🇽



Más allá del resultado, que orgullo ver que tanto Álvaro Fidalgo como Obed Vargas debutaron hoy con el Atleti y con Betis en la Copa del Rey.



Ambos tienen todo para un futuro muy prometedor. pic.twitter.com/jv0HJl6MT9 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) February 5, 2026

Los goles de la victoria del equipo dirigido por el técnico argentino Diego “Cholo” Simeone fueron anotados por el eslovaco Dávid Hancko, el argentino Giuliano Simeone, el nigeriano Ademola Lookman, el francés Antoine Griezmann y el argentino Thiago Almada.

Sin duda un marcador escandaloso para los sevillanos representó el segundo más abultado en un siglo de historia de la Copa del Rey y solo en tres ocasiones permitieron un marcador tan abultado como el de esta noche.

En este historial de resultados negativos para el Real Betis, el mayor marcador adverso fue 0-6 en la Copa del Rey donde el Barcelona le encajó nada menos que un 6-0 en los cuartos de final de la temporada 1958-59 cuando Kocsis marcó los cuatro primeros tantos blaugranas antes de que Eulogio Martínez y Segarra remachasen el tanteo.



Mientras que en el nuevo siglo, en un duelo de vuelta de los dieciseisavos de la edición 2017/18, el Cádiz venció por 3-5 en el Benito Villamarín un encuentro en el que Boudebouz y Tello -2- marcaron los goles locales e hicieron los tantos visitantes Barral, Dani Romera -2-, Aitor García y Kecojevic

Sin duda para Fidalgo no fue la mejor presentación, pero apenas fue midiendo el nivel de competencia con los 45 minutos en donde vio acción tratando de demostrar que su paso por la Liga MX lo hizo madurar en todos sentidos, sobre todo con esa experiencia en una competencia que mucha gente trata de soslayar.

Por su parte Obed Vargas recibió la alternativa del técnico Diego Simeone y empezará su lucha por encontrar un sitio en el once titular de una escuadra con muchas figuras y que apunta a competir en grande en donde se encuentra a diez puntos del líder Barcelona y a nueve del Real Madrid en la lucha por el cetro de la competencia española.

⏱️ | DÉMONSTRATION de l’Atlético de Madrid qui ÉTRILLE le Betis Séville 5-0, quelle performance !



À noter le premier match d’Ademola Lookman ⭐️ : 1 but ⚽️ et 1 passe décisive ! 🎁



La COPA DEL REY est à suivre sur DAZN : https://t.co/zipauADy0R ! 📲 pic.twitter.com/YeOvdfkHDq — DAZN France (@DAZN_FR) February 5, 2026

Ambos jugadores, sobre todo Obed Vargas buscan un sitio en la selección de México para el Mundial 2026, donde ha ido tomando protagonismo en algunos partidos, mientras que Fidalgo está a la espera de recibir su primer llamado para acudir a la convocatoria bajo el mando de Javier “Vasco” Aguirre.

