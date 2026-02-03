Obed Vargas deja la MLS para irse al Atlético Madrid

Obed Vargas deja la Major League Soccer para tener su primera experiencia en Europa. El mediocampista mexicano culmina su etapa con el Seattle Sounders para jugar con el Atlético Madrid. El azteca tendrá su primera etapa en el fútbol de Europa.

En las últimas horas antes de cerrar la ventana de traspaso, el Atlético Madrid optó por comprar a Obed Vargas. El mexicano dejó Seattle Sounders, club en el que debutó en 2021 con tan solo 15 años (el tercer futbolista más joven en debutar en el torneo estadounidense).

Obed Vargas dejó Seattle Sounders a cambio de $3 millones de dólares. Existen otros bonos y variables que podría aumentar esta cifra. Sounders se quedó con el 20% de la ficha del jugador nacido en Anchorage. En caso de una venta futura, el conjunto estadounidense se embolsillaría algo de dinero.

“Esta es una oportunidad tremenda para Obed y un momento orgulloso para Sounders FC. Este movimiento refleja su duro trabajo y ambición, así como el staff de coaching y desarrollo del club desde la Academia hasta el Primer Equipo. […] Estamos emocionados de verlo dar este próximo paso con el Atlético de Madrid“, dijo Craig Waibel, gerente general de Seattle.

El mediocampista de 20 años firmó un contrato con el Atlético Madrid hasta junio de 2030. Se espera conocer cuál será el papel que asuma Vargas en el conjunto del “Cholo” Simeone. La juventud del azteca le permitiría ser paciente a la espera de oportunidades en el equipo.

Obed Vargas joins Atlético Madrid on a 4.5-year deal.



He was an MLS All-Star with Seattle Sounders in 2025 🌟 pic.twitter.com/YDEiGhbHgT — B/R Football (@brfootball) February 2, 2026

Mexicanos en el Atlético Madrid

Obed Vargas se convierte en el quinto mexicano que se uniformará con los colores del Atlético Madrid. El primero de ellos fue el legendario Hugo Sánchez. El “Pentapichichi” marcó 54 goles en 111 partidos disputados con el conjunto “Colchonero”.

Luis García Postigo fue el segundo mexicano que reforzó al Atlético Madrid. El “Niño Artillero” marcó 33 goles en el conjunto de la capital española; Raúl Jiménez solo anotó 1 gol en 28 partidos con los rojiblancos y Héctor Herrera también convirtió una sola anotación en 78 compromisos con la institución española (Herrera ejercía funciones defensivas en el mediocampo).

¡LOS COLCHONEROS MEXICANOS! 🤝🇲🇽



Ya son cinco mexicanos los que han pasados por las filas del Atlético de Madrid:



▪️ Hugo Sánchez

▪️ Luis García

▪️ Raúl Jiménez

▪️ Héctor Herrera

▪️ Obed Vargas pic.twitter.com/c8tFmSnQaE — AS México (@ASMexico) February 3, 2026

