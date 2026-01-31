James Rodríguez se aleja del Mundial por no encontrar equipo

James Rodríguez está teniendo muchos problemas para firmar un contrato con un nuevo club. A pocos meses del inicio del Mundial de 2026, James sigue como agente libre. Las altas pretensiones económicas del colombiano lo mantendrían actualmente sin equipo después de su paso por México.

Según los reportes del periodista Adrián Magnoli, James Rodríguez ha sido rechazado desde el fútbol ecuatoriano. El exfutbolista del Real Madrid no habría recibido una respuesta positiva de los clubes a los que habría tocado la puerta. En la MLS no lo tienen en los planes.

“Les cuento algo de James Rodríguez. No lo quiere nadie. Es una locura, es una locura lo que está pasando. Liga de Quito dijo que no está interesado, Barcelona de Ecuador tampoco. En la MLS nadie mueve un dedo por James Rodríguez por la cantidad que pide por su contrato“, dijo Magnoli para DSports.

Es evidente que esto perjudica a la selección colombiana. James Rodríguez es un jugador habitual en las convocatorias de Jorge Lorenzo, seleccionador del conjunto cafetero. James necesita encontrar un club en el que pueda mantenerse activo para tener opciones de ir al Mundial. Colombia tiene mucho material, uno de ellos es Jorge Carrascal, mediocampista que recientemente fichó por el Flamengo.

“No quiere jugar en Colombia y (Jorge) Lorenzo está preocupado y ocupado con el ’10’ de la selección a 132 días del Mundial (…) Bueno y Carrascal en el Flamengo”, agregó.

La selección colombiana estará en el Grupo K del Mundial de 2026. El conjunto cafetero estará en este sector junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

James Rodríguez en la Liga MX

El antecedente más reciente de James Rodríguez dentro del fútbol es en la Liga MX. El exjugador del Real Madrid firmó con el Club León en enero de 2025. El mediocampista colombiano solo estuvo duante dos temporadas con “La Fiera”.

James Rodríguez jugó 34 partidos con el conjunto esmeralda. El futbolista nacido en Cúcuta anotó 5 goles y concedió 9 asistencias en 2,559 minutos dentro del campo. A sus 34 años, James sigue en busca de otro club para continuar con su carrera.

