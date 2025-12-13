Pumas de la UNAM le habría cerrado las puertas a James Rodríguez

Continúa la novela sobre el destino de James Rodríguez. El mediocampista español busca un nuevo club después de haber finalizado su vínculo con el Club León. Los Pumas de la UNAM era uno de sus posibles destinos, pero Los del Pedregal tendrían otras intenciones.

El veterano mediocampista cafetero está en busca de un nuevo club para 2026. Los Pumas de la UNAM eran los principales candidatos para tener a James Rodríguez en su plantilla. Sin embargo, según el reporte de John Sutcliffe, el conjunto universitario tendría otra prioridades, principalmente en la delantera.

“Para la gente de Pumas que me ha preguntado en redes sociales: James Rodríguez no llega a Pumas. Si, si hubo conversaciones, pero lo que piense Pumas y lo que piense Efraín Juárez es otra cosa. Van por “Killers”, necesitan nueves, van por un par de goleadores seguramente sudamericanos. Entonces James no viene a Pumas“, indica el reporte.

Los Pumas de la UNAM finalizaron en el puesto 10 de la ronda regular en el Apertura 2025. Los del Pedregal solo marcaron 24 goles en 17 jornadas (el penúltimo peor registros de los clasificados a la siguiente ronda del torneo).

James y el Mundial

A sus 34 años James Rodríguez sigue demostrando que está al nivel para ser un jugador elegible por la selección colombiana. Sin embargo, para que el exjugador del Real Madrid pueda aspirar a estar en la Copa del Mundo de 2026, es prioritario que encuentre un club para 2026.

James Rodríguez ha disputado 122 partidos con la selección colombiana. El mediocampista nacido en Cúcuta ha marcado 31 goles con el conjunto cafetero. Luego de la salida de Pumas de la lista de candidatos, ahora solo quedan la Real Sociedad de España y el AEL Limassol de Chipre.

En su paso por México, James Rodríguez jugó 34 partidos con la camiseta del Club León. En 2,559 minutos dentro del campo, James marcó 5 goles y concedió 9 asistencias. El conjunto esmeralda quería seguir contando con sus servicios, pero sus altas pretensiones económicas y su falta de competitividad no se lo permitieron.

