Las Chivas de Guadalajara le ponen precio a la “Hormiga” González

Armando González fue uno de los futbolistas de mayor nivel en el Apertura 2025. El delantero mexicano fue protagonista en el torneo y compitió palmo a palmo con los goleadores extranjeros. “La Hormiga” es un jugador codiciados, pero las Chivas de Guadalajara lo blindarían.

El atacante de 22 años fue líder goleador del torneo Apertura 2025. Armando González le dio vida a las Chivas de Guadalajara y al proceso de Gabriel Milito. En un año se le termina el contrato a González, pero en el Rebaño Sagrado ya planean blindarlo.

Según informaciones de César Luis Merlo, los dirigentes del Rebaño Sagrado estarían cerca de extender su vínculo con armando González. A falta de meses para que González pueda firmar un precontrato con otro club, las Chivas avanzan en la extensión del contrato.

“La hormiga González, voy a contar las cláusulas de rescisión que tiene en su nuevo contrato. Los próximos días va a firmar contrato por cuatro años más no cinco como se especulaba hasta diciembre de 2030“, informó el periodista especializado en fichajes.

El reporte detalla que González aumentará considerablemente su cláusula de rescisión de contrato. Según Merlo, los clubes que deseen “robar” la joya de las Chivas deberán pagar varios millones de dólares. De hecho, si es un equipo de la Liga MX o algún club sudamericano, el valor será mucho mayor.

“El club europeo que quiera comprar a la hormiga tendrá que pagar $15 millones de dólares de cláusula de rescisión y si otro club no europeo quiere llevársela a la hormiga de manera unilateral por cláusula tienen que pagar $18 millones de dólares“, agrega el reporte.

González en el Apertura

La “Hormiga” González ha dejado grandes registros en el cierre de 2025. El delantero de 22 años jugó 21 partidos en la campaña (Liga MX, Liguilla y Leagues Cup). En 1,320 minutos dentro del campo, González marcó 13 goles y concedió 1 asistencia.

El buen nivel de Armando González en las Chivas de Guadalajara le ha permitido ser tomado en cuenta en la selección mexicana de Javier Aguirre. González debutó con El Tri el 19 de noviembre de 2025 en un duelo amistoso contra Paraguay.

Armando González en números

