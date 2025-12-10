¿Se acerca el final de Gignac?

André-Pierre Gignac es uno de los extranjeros que ha dejado una gran huella en el fútbol mexicano. En un torneo en el que generalmente llegan futbolistas “de paso”, Gignac llegó para quedarse y aún se mantiene en México después de 10 años. Guido Pizarro, entrenador de los Tigres de a UANL, pide valorar estos instantes en la carrera del atacante francés.

Gignac no ha mantenido su demoledor ritmo goleador en las últimas temporadas. Está más que justificada la caída en el rendimiento del exjugador del Marsella al tomar en cuenta sus recientes lesiones y su edad (40 años).

El atacante nacido en Martigues jugará una nueva final en medio de la incertidumbre sobre su futuro. Guido Pizarro ofreció algunas pistas sobre el destino de Gignac. ¿Podríamos estar ante los últimos partidos del “Bomboro” en la Liga MX?

“En lo personal me pongo a pensar de ayudar a todo el plantel, a todos los jugadores que como decía recién de que eleven su rendimiento, de que mejoren, de que crezcan, la verdad que André, hay que disfrutarlo, creo que ha demostrado que hizo un gran partido, que ha ayudado. Hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo después el tiempo que él jugará lo decidirá él”, dijo Guido Pizarro.

En esta temporada, André Pierre Gignac ha podido jugar 11 partidos con la camiseta de los Tigres de la UANL. El atacante francés ha marcado 2 goles en 556 minutos dentro del campo. En la Liguilla, Gignac no ha sido titular en ningún partido y no ha marcado goles.

Las únicas dos anotaciones del “Bomboro” fueron en la fase regular. André-Pierre Gignac marcó un gol en la jornada 4 contra en Club Puebla y luego volvió a convertir en la jornada 15 contra los Xolos de Tijuana.

Una leyenda de los Tigres de la UANL

André-Pierre Gignac es el goleador histórico de los Tigres de la UANL. El atacante francés ya ha jugado 422 partidos con la camiseta del conjunto felino. Gignac ha marcado 221 goles y ha concedido 53 asistencias en más de 35,000 minutos dentro del campo.

El veterano atacante de 40 años podría sumar un título más a su vitrina. Gignac ha ganado 12 trofeos con los Tigres de la UANL. El “Bomboro” ha levantado 5 títulos de Liga MX, 1 Copa MX, 4 Campeón de Campeones, 1 Liga de Campeones de la Concacaf y 1 Campeones Cup.

En junio de 2026 finaliza en contrato de André-Pierre Gignac con el conjunto felino. El valor de mercado de Gignac aún ronda el medio millón de dólares. El “Bomboro” y los Tigres de la UANL están muy cerca de conquistar un nuevo trofeo en este 2025 con la final del Apertura contra los Diablos Rojos del Toluca.

