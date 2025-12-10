Santiago Giménez ahora es vinculado a un “gigante” de Sudamérica

Santiago Giménez no ha tenido una buena temporada con el Milan. El delantero mexicano ha sido afectado por las lesiones y la falta de efectividad de cara al gol. Los Rossoneri querrían buscarle acomodo en el mercado de traspasos. Boca Juniors habría levantado la mano por el “Bebote”.

Los reportes de Sempremilan mencionan que la permanencia de Santiago Giménez en el club no está asegurada. El portal italiano asegura que la salida del delantero mexicano sería “inminente”.

“Se ha hablado mucho sobre el futuro de Giménez, y muy poco sobre sus posibilidades de quedarse. De hecho, por ahora, parece que su salida es inminente, a menos que algo cambie cuando regrese de su lesión”, menciona el portal italiano.

Santiago Giménez ha sido vinculado a varios equipos de la Premier League. Sin embargo, una nueva opción se habría sumado al mercado: Boca Juniors. Según informaciones de Tuttosport, recopiladas por Radiorossonera, el conjunto “Xeneize” buscaría la cesión de Giménez.

“Boca Juniors también ha entrado en la puja por el jugador nacido en 2001, procedente de los Diablos Rojos . El club bonaerense busca un fichaje importante y de alto perfil en ataque y tiene la vista puesta en la Serie A. Además de Dybala , cuyo contrato vence, también siguen de cerca a Giménez: ‘Les gustaría tenerlo cedido’. Y enero se acerca“, explica el reporte.

Santiago Giménez y su oscura temporada

Los problemas físicos le han impedido a Santiago Giménez disputar con regularidad la primera parte de la temporada. El “Bebote” solo ha disputado 11 partidos en lo que va de campaña. en 768 minutos dentro del campo, el atacante mexicano ha marcado 1 gol y ha concedido 2 asistencias (ningún gol en Serie A).

Santiago Giménez tiene un contrato vigente con el Milan hasta junio de 2029. La extensión de contrato podría abrirle las puertas al mexicano para una cesión. “Santi” tiene un valor de mercado que ronda los $30 millones de dólares aproximadamente.

