Peligra el puesto de Santiago Giménez en el Milan

El Milan busca volver a estar en los puestos más altos del fútbol italiano y regresar a las competiciones más importantes de Europa. Para ello, el conjunto Rossoneri deberá reforzarse para la segunda mitad de la campaña. El Milan ya tiene a un delantero en su radar y esto hace tambalear el puesto de Santiago Giménez.

Para nadie es un secreto que la temporada de Santiago Giménez no ha sido la mejor. El delantero mexicano no ha podido aportar varios goles en lo que va de campaña. El Milan marcha segundo en la Serie A, campeonato en el que el “Bebote” no ha podido marcar ningún gol.

Es por esto que el conjunto Rossoneri estaría detrás del fichaje de un nuevo delantero. Los reportes de TeamTALK mencionan que desde el Milan están muy interesados en Jean-Philippe Mateta. El delantero del Crystal Palace estaría dispuesto a salir del club.

🚨 AC Milan are lining up a move for Crystal Palace striker Jean-Philippe Mateta, with the 28-year-old understood to be keen on the switch.



The Frenchman is attracting strong interest as he enters the final 18 months of his deal, with wage talks now at a standstill.



Despite… pic.twitter.com/UaLyLJMQPe — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 25, 2025

“El delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, se está convirtiendo en el jugador más cotizado al sur de la élite de la Premier League, con los gigantes europeos AC Milan planeando una transferencia espectacular, ya que fuentes de TEAMtalk revelan que está ansioso por hacer el movimiento“, explica el reporte.

Jean-Philippe Mateta vs. Santiago Giménez

Durante esta campaña, los números de Santiago Giménez han sido bastante discretos. El delantero mexicano ha jugado 11 partidos en los que ha podido marcar 1 gol y conceder 2 asistencias. El “Bebote” solo ha podido estar dentro del campo durante 768 minutos.

El caso de Jean-Philippe Mateta es completamente diferente. Aunque no se trata de un goleador feroz, el delantero francés es un futbolista que mantiene una buena condición física y es un jugador habitual dentro del Crystal Palace.

A bittersweet hat-trick for Jean-Philippe Mateta… pic.twitter.com/WCUITzPuHG — Premier League (@premierleague) October 18, 2025

Jean-Philippe Mateta ha jugado 20 partidos en esta campaña en los que ha podido disputar 1,649 minutos dentro del campo. El delantero de 28 años ha marcado 8 goles y ha concedido 1 asistencia. Mateta tiene un valor de mercado que ronda los $40 millones de dólares.

