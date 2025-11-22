Santiago Giménez tiene a su aliado dentro del Milan que lo respalda

Santiago Giménez no pasa por su mejor momento en el fútbol italiano. El delantero mexicano ha tenido problemas para anotar goles en esta temporada. A pesar de las críticas, el “Bebote” tiene a un aliando en la plantilla. Pervis Estupiñán respaldó al delantero azteca.

El delantero vive del gol y a pesar de que Giménez haga un gran trabajo de desgaste y juego sin pelota, los aficionados recriminarán anotaciones. El exdelantero de Cruz Azul no las ha tenido todas consigo dentro del campo, pero en el vestuario ha tenido una buena química con Pervis Estupiñán.

“Es uno con los que mejor me llevo, que más hablo aquí por el lado del idioma, siempre estamos ahí hablando, ‘hermanito’ y tal. El último partido que jugamos con México decíamos vamos a ver quien gana y apostamos. Todo muy bien, Santi es un chico fenomenal, es muy joven, pero también muy profesional“, reveló Pervis Estupiñán para ESPN.

Lejos de criticarlo, Pervis Estupiñán respaldó a Santiago Giménez. El defensor ecuatoriano reveló que ha intentado apoyarlo en medio de esta sequía goleadora. El sudamericano reconoció que el “Bebote” continúa trabajando para superar este bache en su rendimiento.

“Yo creo que es un jugador técnico, muy inteligente que siempre tiene esa ambición de jugador goleador, siempre se lo he dicho y he tratado de darle fuerza, un jugador en la posición que él está a veces la tiene y a veces no, pero es un jugador que no se rinde y que siempre quiere mejorar”, agregó.

La sequía de Santiago Giménez

Esta temporada pintaba para ser mucho mejor para Santiago Giménez y el Milan. El conjunto Rossoneri si está teniendo una mejor campaña que la temporada anterior, pero el “Bebote” no ha podido aportar los goles por lo que lo ficharon del Feyenoord. Giménez hizo la pretemporada completa con el equipo y su “periodo de adaptación” finalizó en la campaña anterior.

Hasta ahora el atacante mexicano acumula 11 partidos (9 por Serie A y 2 por Copa Italia). Durante 768 minutos dentro del campo, Santiago Giménez solo ha podido aportar un 1 gol y 2 asistencias. El exdelantero de Cruz Azul no ha podido marcar su primer gol en Serie A.

