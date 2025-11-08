Santiago Giménez podría tener competencia en el ataque del Milan

Santiago Giménez pasa por momentos complejos en el presente. El delantero de 24 años ha aportado solo un gol en la temporada y los directivos del Milan buscarían los goles en el mercado. El mexicano podría tener competencia en el ataque Rossoneri.

En esta temporada, Santiago Giménez ha jugado 11 partidos. El “Bebote” acumula 9 duelos por la Serie A y 2 por Copa Italia. En términos generales, el atacante mexicano ha marcado 1 gol y ha aportado 2 asistencias en 768 minutos dentro del campo.

El aporte de Giménez no ha sido netamente influyente en el marcador, pero si ha hecho un trabajo de desgaste en cada una de sus participaciones. Desde La Gazzetta dello Sport informaron sobre presuntos intereses milanistas por atacantes de otros equipos.

Artem Dovbyk es el primer jugador vinculado. El ucraniano milita en la Roma y está valorado en $28.7 millones de dólares. La otra opción es el delantero neerlandés Joshua Zirkzee. El futbolista del Manchester United tiene un valor de mercado que ronda los $32 millones de dólares.

Jonathan Burkardt es el tercero en discordia, pero con un precio mucho más alto. El delantero del Eintracht está valorado en $40 millones de dólares. El último en la lista es el argentino Joaquín Panichelli. El delantero del Estrasburgo es la opción más viable desde el punto de vista económico. El sudamericano está valorado $13.7 millones de dólares.

Santiago Giménez fuera de las canchas

El delantero mexicano afrontará un merecido descanso dentro del Milan. En sus redes sociales, Santiago Giménez reveló que ha estado jugando con molestias en su tobillo. Este es un factor que pudo haber condicionado este lento arranque de temporada del “Bebote”. Hasta ahora se desconoce el tiempo de recuperación.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, escribió el azteca.

