Santiago Giménez sigue como blanco de las duras críticas de la afición del AC Milan

No obstante que Santiago Giménez, delantero de la selección de México, cuenta con el aparente respaldo mediático del técnico del AC Milan Massimiliano Allegri, por su sequía de goles, el momento que vive el artillero azteca es crítico debido al rechazo y severas críticas de la afición milanista.

Desafortunadamente, el inicio del torneo 2025-26 de la Serie A no ha sido favorable para Giménez tal como lo demuestran los más de 600 minutos de actividad en el ataque del AC Milan sin poder estrenarse en la liga, que obviamente le han generado severas críticas de los aficionados del cuadro rossoneri.

No scandals.

No drama.

No ego.

Santi No.



JUST SHIT FOOTBALL 👏👏👏 pic.twitter.com/cETrkUvlQk — Hater Central (@TheHateCentral) October 28, 2025

Si bien es cierto que el técnico Massimiliano Allegri, defendió públicamente al mexicano y le ratificó su confianza ante el crítico momento que vive el artillero mexicano, tal como lo dibujó con esta respuesta: “Para mí, lo está haciendo bien y está ayudando al equipo. Un jugador es bueno o no y un partido no cambia la opinión. Santi es bueno, siempre ha marcado goles, y también los marcará con el Milan”.

El rechazo de los aficionados

Frente al respaldo de la máxima autoridad táctica del AC Milan, los aficionados rossoneri son los que están muy enojados con el delantero mexicano y no han dudado de manifestarlo en redes sociales:

“Sin escándalos. Sin dramas. Sin egos. Sin talento. ¡Quédate en México y vende tacos!”; “Estafa de la Eredivisie”; “Futbol de mier…”; “Santi, cuando llegó no era tan difícil marcar, pero ahora es difícil marcar sólo un gol”; “Es un fraude”; “¿Es esta la mayor estafa”, son algunos de los severos cuestionamientos para el llamado Bebote por su rendimiento en el ataque del AC Milan.

8 Jogos do Gimenez na Serie A

0 gols

0 assistencias



On Fire🔥 pic.twitter.com/9eD41S4oYU — MILAN DEPRÊ (@milandepree) October 24, 2025

Por lo pronto existe la duda de que Santiago Giménez pueda jugar contra la Roma el próximo fin de semana en un duelo clave en la parte alta de la tabla de posiciones en duelo que se jugará en San Siro entre el segundo lugar donde se encuentra el cuadro de la loba y los milanistas en el cuarto escalón.

La duda sobre la presencia de Giménez en la cancha de San Siro el próximo domingo se debe a una molestia crónica en uno de sus tobillos que obviamente fue tocado por un defensa rival y que ahora lo tiene contra la pared en su búsqueda de encontrar el gol.

