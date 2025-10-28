Santiago Giménez sigue sin anotar y ahora salió lesionado en el 1-1 de Atalanta vs. AC Milan

Santiago Giménez sigue con la portería cerrada al sumar este martes su noveno juego de la presente temporada de la Serie A sin anotar en el empate 1-1 de Atalanta y el AC Milan, que además provocó la lesión del delantero de la selección de México y ponga en duda su presencia en la fecha FIFA.

Para colmo de males, el empate de su equipo representó que dejara el liderato en manos del Napoli, quien tomó la punta de la Serie A con 21 puntos por 18 del AC Milan después de este lamentable 1-1 con el sexto lugar de la tabla Atalanta que les complicó toda la noche la existencia y estuvo más cerca de la victoria.

Milan jump in front off a deflected strike from distance 🔴⚫ pic.twitter.com/D1V47roVHo — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 28, 2025

Retomando, lo de Giménez, sin duda una noticia devastadora para el artillero azteca, que más allá de mostrar empeño y jugar para el equipo, realmente junto con el portugués Rafael Leao en el terreno de juego, demostraron estar lejos de entenderse y generar por consiguiente que el cuadro rossoneri pareciera una escuadra chata en el ataque.

Giménez salió lesionado en el minuto 61 cuando el técnico Massimiliano Allegri había apostado por su presencia al mantenerlo en el terreno de juego y prescindir de Leao, pero después de recibir una dura falta que para el árbitro pareció una entrada normal, generó que el artillero mexicano no pudiera seguir en el campo de juego, incluso requiriendo ayuda para ponerse de pie en el terreno de juego.

Nueve fechas sin encontrar el gol

Es cierto que los delanteros viven de rachas y que en cualquier momento pueden despertar, pero la realidad es que Giménez cada vez se muestra más inseguro en el ataque del Milan y para colmo de males con la nueva posiciones llegando de atrás y dejando que Leao sea el nueve fijo, hacen que el delantero de la selección de México este muy lejos de la zona donde genera peligro.

En espera del reporte médico, esta lesión pone en riesgo la participación de Giménez en la fecha FIFA de noviembre donde el 15 enfrentará en el estadio de Santos Laguna a Uruguay y el 18 a Paraguay, en el Alamo Dome de San Antonio, Texas.

Así que en las próximas horas se determinará los pasos a segur de Giménez, pero la única realidad es que no está apareciendo en el ataque rossoneri cuando más lo necesitan y eso sin duda para la confianza de un artillero es terrible.

Milan se aleja del liderato

El empate del AC Milan 1-1 con el Atalanta, sin duda fue un duro golpe a los planes de Massimiliano Allegri en hacer funcionar a su escuadra, pues representó el tercer empate en los últimos cuatro partidos disputados, es decir que de los últimos doce puntos solo ha logrado sumar el 50 por ciento de los puntos y eso generó que en la presente jornada el Napoli al vencer al Lecce tomara por asalto el liderato de la competencia.

Sobre todo porque en cuatro jornadas ha pasado de ser el líder indiscutible, a ser comparsa del Napoli con la repartición de puntos con Atalanta, Pisa y Juventus, que para colmo de males no representaba gran riesgo por su débil posición en la competencia y que frenaron el gran despliegue del cuadro rosonnero.

Se podría justificar que AC Milan fue de visitante a Bérgamo, pero la realidad es que después del gol de Samuele Ricci a los cuatro minutos, el resto de generación de fútbol de los visitantes no existió y, por el contrario, tuvieron que jugar demasiado a la defensiva para impedir que fueran superados por el cuadro local.

Atalanta después del golpe inicial de sus adversarios, poco a poco se apoderó del encuentro y en el minuto 35 después de varias llegadas pudo empatar el marcador en el minuto 35 cuando Ademola Lookman, delantero británico naturalizado nigeriano pudo quitarse la marca en el área y desde la izquierda rematar cruzado para vencer al portero del AC Milan.

Ademola Lookman that is some strike 😮‍💨



The Atalanta man scores his first goal of the Serie A season ⚽ pic.twitter.com/9a5J9C9OXV — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 28, 2025

Eso fue todo, después en la segunda mitad, Santiago Giménez salió lesionado y con Leao ya fuera del partido por haber salido relevado, AC Milan se quedó sin ataque y sin opciones de hacer algo al frente para dejar todo en un lamentable empate del cuadro milanista.

Seguir leyendo:

– Santiago Giménez fue respaldado por su DT en un momento clave en su futuro

– Santiago Giménez provocó penal que le dio tres puntos y liderato de la Serie A al Milan

– Santiago Giménez se beneficiaría de problemas en el vestidor del AC Milan





