Santiago Giménez fue respaldado por su DT en un momento clave en su futuro

Santiago Giménez ha tenido un inicio lento en esta temporada. El AC Milan no ha podido contar con el apoyo de sus goles. Sin embargo, Massimiliano Allegri aún confía en el delantero mexicano.

El exjugador de Cruz Azul ha jugado 10 partidos en lo que va de temporada. El “Bebote” ha disputado 8 duelos por la Serie A y un partido por la Copa Italia. El único gol que tiene Giménez en su bolsillo fue por la copa. En 565 minutos dentro del campo, “Santi” no ha podido marcar en la liga.

A pesar de este lento comienzo y estos malos números, Massimiliano Allegri ve otras facetas del juego en las que está contribuyendo el mexicano. El esfuerzo físico y el juego “sucio” le ha contribuido al AC Milan. Pero Allegri también espera que los goles lleguen.

“Para un delantero es fácil romper el empate; todo puede cambiar en un instante. Para mí, lo está haciendo bien y está ayudando al equipo. Un jugador es bueno o no, y un partido no cambia la opinión. Santi es bueno, siempre ha marcado goles, y también los marcará con el Milan”, dijo el estratega italiano.

Reemplazos para Santiago Giménez

Según un reporte del periodista de Sport Mediaset, Claudio Raimondi, el AC Milan está tanteando alternativas en su delantera para el mercado de invierno. El conjunto Rossoneri necesita que el atacante mexicano se despierte y pueda aportar goles a la cuenta del club.

“Santiago Giménez tiene dos meses para redimirse. El AC Milan ya está explorando alternativas en la delantera para enero. O Giménez despierta… o su etapa en el Milan podría terminarse prematuramente“, dice el reporte.

Rendimiento en Países Bajos

Antes de firmar por el AC Milan, Santiago Giménez ha había jugado mitad de temporada con el Feyenoord en la compaña 2024/2025. El delantero mexicano dejó unos números muy superiores a su rendimiento actual. El “Bebote” marcó 16 goles y concedió 3 asistencias en 19 partidos con su club. Este rendimiento está muy lejos al de su nueva etapa en el conjunto Rossoneri.

