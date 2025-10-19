Santiago Giménez provocó penal que le dio tres puntos y liderato de la Serie A al Milan

El AC Milan recuperó la cima de la Serie A gracias a un triunfo sufrido, pero trascendental, sobre la Fiorentina (2-1) en San Siro. Rafael Leao fue el héroe con un doblete, mientras que el mexicano Santiago Giménez se robó parte del protagonismo al provocar el penal que definió el partido en los minutos finales.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri alcanza los 16 puntos y se consolida como líder en solitario del campeonato italiano.

The Rafa turnaround 🔁😍



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/Y1OtbHIJEK — AC Milan (@acmilan) October 19, 2025

El encuentro tuvo aroma de historia y tensión. En el banquillo visitante estaba Stefano Pioli, el técnico que llevó al Milan al último ‘Scudetto’ en 2022 y que ahora dirige a una Fiorentina sin victorias en la temporada. Volvió a su antigua casa para celebrar su partido número 500 en Serie A y la víspera de su cumpleaños 60, pero terminó marchándose con otra derrota. “Si hay un dios del fútbol… que esté pendiente de reojo”, había dicho Pioli antes del duelo, en una frase que hoy suena casi premonitoria.

Leao apareció y Giménez hizo la diferencia

La Fiorentina se adelantó al minuto 55 gracias a un tanto de Robin Gosens, lo que obligó a Allegri a mover el tablero. Minutos después ingresaron Rafael Leao y Santiago Giménez, quienes transformaron por completo el ritmo del juego. El portugués igualó las acciones en el 63’ con una jugada de potencia y clase, y a cuatro del final llegó la jugada clave: el delantero mexicano fue derribado dentro del área.

Tras la revisión del VAR, el árbitro decretó penal. Leao tomó el balón, engañó a David De Gea y selló el 2-1 definitivo. San Siro estalló. Fue su primer penal convertido con la camiseta del Milan y el gol que devolvió al equipo lombardo a lo más alto de la tabla después de más de tres años.

A brace after 18 months 🤩



Late drama in Milan as Rafael Leão wins it for the Rossoneri from the spot 🔥 pic.twitter.com/dGn7JUuT7y — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 19, 2025

La actuación de Leao sirvió también para mitigar la larga lista de bajas —sin Rabiot, Pulisic, Nkunku, Jashari ni Estupiñán— y para reforzar el proyecto de Allegri, que ha devuelto al equipo la solidez y la confianza perdidas. Por su parte, la Fiorentina quedó en zona de descenso con apenas tres empates y cuatro derrotas, una situación crítica que podría costarle el puesto a Pioli.

El próximo reto para el Milan será el viernes 25 ante el Pisa, último en la clasificación. Allegri podría dar descanso a algunas figuras, aunque el buen desempeño de Giménez como revulsivo le abre la puerta para seguir siendo pieza decisiva. El mexicano sigue demostrando que su adaptación al fútbol italiano avanza a paso firme y que su impacto puede ser determinante en la lucha por el título.



Sigue leyendo:

· “La peor actuación”: André Jardine explica la derrota de América ante Cruz Azul

· Real Madrid llegará como líder al Clásico tras vencer al Getafe

· Nico Paz, la estrella argentina del Como, podría volver al Real Madrid: “Hay un contrato”