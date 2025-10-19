“La peor actuación”: André Jardine explica la derrota de América ante Cruz Azul

El brasileño André Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, reconoció que su equipo dio su peor exhibición del Apertura en la derrota 2-1 ante Cruz Azul en la decimotercera jornada del campeonato.

“Fue la peor actuación en el torneo, tenemos que ser duros y autocríticos para mejorar. Me gusta tener un equipo equilibrado en ataque y defensa, ya nos habíamos acostumbrado a ese equilibrio, pero hoy fallamos en ello”, admitió el técnico al final del juego.

En un intenso duelo con emociones en ambas porterías y goles anotados sólo por elementos uruguayos el América tomó ventaja por conducto de Brian Rodríguez; Cruz Azul igualó gracias Gabriel Fernández. En la segunda mitad el local se llevó el triunfó con tanto del capitán Ignacio Rivero.

Jardine explicó la razón de no poner a jugar juntos al uruguayo Brian Rodríguez y al francés Allan Saint-Maximin, dos de sus atacantes más habilidosos.

“Brian y Saint entrenan juntos y buscaremos que puedan jugar juntos para dar equilibrio al atacar y defender; hoy no queríamos exponer ese equilibrio, que al final no tuvimos, porque es temprano tener a los dos al mismo tiempo en el campo, y más ante rivales como este”, explicó sobre la salida de Rodríguez por Saint-Maximin.

André Jardine también admitió que Cruz Azul tuvo un mejor desempeño que su equipo, además de que capitalizó los errores para ganar.

“Doy mérito total a Cruz Azul, fue justo ganador del juego, aunque nos hicieron un gol circunstancial en un error, porque jugábamos bien, luego tuvimos mala suerte. Lamentamos el resultado porque veníamos jugando de manera adecuada, pero así es el fútbol de repente las cosas no te salen”, concluyó.

La derrota envió al América de la segunda a la tercera posición del torneo al quedarse en 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y dos tropiezos.

En la decimocuarta jornada del Apertura, las Águilas recibirán al Puebla el próximo martes; Cruz Azul visitará a Necaxa.

*Con información de EFE.

