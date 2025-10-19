Kevin Mier y Willer Ditta, enviados a la banca en el clásico vs. América por supuesta indisciplina

Los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta no aparecieron en la alineación de Cruz Azul en el importante duelo contra el América, en virtud de que supuestamente el técnico Nicolás Larcamón, les impuso un correctivo disciplinario por haber reportado de la fecha FIFA con un retraso de 48 horas.

Sin duda fue muy extraño ver que dos de los jugadores claves en la alineación de la Máquina en la edición 204 de esta rivalidad y en su sitio aparecieron el portero Raúl Gudiño y el novato zaguero central Jorge Rodarte, lo cual generó todo tipo de comentarios.

Pero después del ir y venir de rumores respecto a la decisión técnica del entrenador Larcamón, el comentarista de Televisa David Faitelson junto con el reportero de cancha Gibrán Araige, decidieron ventilar las supuestas razones para mandar a la lista de suplentes a ambos colombianos.

En ese sentido, ambos integrantes del staff de transmisión de la empresa de Chapultepec 18, ventilaron que ambos jugadores colombianos eran esperados al entrenamiento vespertino de Cruz Azul del miércoles, pero ambos lo hicieron 48 horas después debido a que supuestamente perdieron el vuelo que les tramitó el staff de su selección desde Nueva York donde empataron con Canadá el martes.

Mier y Ditta reportaron hasta el viernes, como reveló el propio Gibrán Araige: “Llegaron hasta el viernes a los entrenamientos con Cruz Azul, pero tenían que llegar el miércoles por la tarde; ellos mencionaron que el vuelo se retrasó, pero Álvaro Angulo (Pumas), que también fue con la selección colombiana, sí llegó, y jugó hoy vs. Monterrey. Fue entonces que el técnico Larcamón habló con su directiva y con el presidente del equipo, el ingeniero Víctor Velázquez, para tomar esta decisión.

Lo extraño es que la sanción haya sido tan benévola y que los dos colombianos aparecieran en la banca, sobre todo cuando otras versiones no confirmadas aseguraron que Ditta y Mier, se fueron de fiesta el miércoles y jueves, decidiendo reportar hasta el viernes.

La actitud de los dos colombianos generó mucha molestía entre el cuerpo técnico y directiva de Cruz Azul al considerar que fue una muestra de desinterés frente al partido tan importante contra el América y decidieron apoyar al técnico con la medida disciplinaria.

Pero al final, por lo menos la directiva le dio apoyo a su técnico unas horas, más allá de que no quisieran darse un balazo en el pie y no prescindir de los dos, tomando en cuenta la calidad del rival que tuvieron enfrente.

Afortunadamente, para los intereses de los cementeros terminaron imponiéndose a su acérrimo rival para sumar la victoria 62 sobre el América en la edición 204 entre ambos equipos, con goles de los uruguayos Gabriel Fernández y de Ignacio Rivero por la Máquina Celeste y de Brian Rodríguez por las Águilas.

