Cruz Azul rescató el invicto vs. Querétaro 2-2, con todo y un gran pecado del portero Kevin Mier.

El Cruz Azul tuvo que batallar en serio para sacar del atolladero en que los metió su portero Kevin Mier al comerse un gol de más de medio campo del uruguayo Santiago Homenchenko, para empatar 2-2 con el Querétaro e igualar un récord de más de 4 décadas de los Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

Así es, porque a los cementeros no les bastó que el argentino José Paradela los pusiera adelante en el marcador a los diez minutos, pues una serie de despistes de los cementeros y el esfuerzo de los Gallos Blancos, permitió a Santiago Homenchenko anotar dos goles a los minutos 19 y 34, este último un poema de anotación con un disparo de más de 50 metros que se comió el portero colombiano Kevin Mier por su afán de detener el balón terminó metiéndose con todo y balón en la portería.

🔥 ¡DOBLETE de Homenchenko! Golazo de Gallos para darle la ventaja frente a Cruz Azul 🐓⚽ #LigaMX pic.twitter.com/NtwatdYJBA — TUDN USA (@TUDNUSA) September 25, 2025

Esta anotación estuvo a punto de impedir que el Cruz Azul sumara su partido 22 sin conocer la derrota desde que juega en el estadio Olímpico Universitario, incluyendo juegos de la Concachampions y del torneo de la Liga MX, en una marca que impuso Pumas desde hace 45 años cuando lo logró en la temporada 1979-80.

Sin duda fue muy costoso, pero realmente el cuadro cementero lo pudo lograr con la anotación del uruguayo Gabriel “Toro” Fernández, que sacó adelante a los cementeros en su peor partido de la temporada y donde tuvo que echar toda la carne al asador para sacar el empate.

😱 ¡Se durmió la defensa! Homenchenko aprovecha y pone el 1-1 para Gallos ante Cruz Azul ⚽ #LigaMX pic.twitter.com/QHIrKzgfmM — TUDN USA (@TUDNUSA) September 25, 2025

Además, el Cruz Azul logró mantener su marcha invicta en el torneo Apertura 2025, siendo el único equipo de la competencia en mantener su aureola de imbatible, en un duelo que les costó más de la cuenta, pero más por la soberbia del cuadro cementero que por méritos del rival.

Los detalles

Desde muy temprano en el partido, el cuadro cementero buscó tomar el control de las acciones, adueñándose del balón y logrando el gol de la quiniela al minuto 14 en una gran triangulación entre Charly Rodríguez, que tocó para Luka y de primera sirvió para Paradela, quien recepcionista y rápido sacó el fiscal de pierna izquierda que se coló en el rincón de la portería de Allison para el 1-0.

🔥 ¡GOOOOLAZO! Paradela se luce y abre el marcador para Cruz Azul ante Querétaro 💙⚽ #LigaMX pic.twitter.com/ZWcHmSfo9E — TUDN USA (@TUDNUSA) September 25, 2025

Pero los Gallos Blancos llegaron con los espolones puestos y al minuto 20, consiguieron un tiro de esquina desde la punta izquierda, que cobró Jhojan Julio, a primer poste peinó Carcelén y en segunda jugada remató Santiago Homenchenko para igualar el marcador 1-1.

La sorpresa no quedaría ahí, pues a los 35 minutos se dio la gran jugada de Homenchenko, quien salió con balón controlado desde la defensa queretana, levantó la cara, vio adelantado a Kevin Mier y pateó el balón desde casi unos 70 metros, provocando que el portero colombiano no pudo detener bien el esférico y fue clareado, colaborando para la vuelta de los visitantes 1-2.

Para la segunda mitad a Cruz Azul le fue muy complicado empatar el encuentro y más cuando se quedaron con diez hombres por la expulsión de Luka Romero en una entrada a la espinilla de un adversario y que hizo más complicado el trance para la Máquina.

⚽💥 ¡EMPATE! ‘Toro’ Fernández iguala el marcador para Cruz Azul frente a Querétaro 💙 #LigaMX pic.twitter.com/7Mwm3hA2be — TUDN USA (@TUDNUSA) September 25, 2025

E. cierto que Querétaro también se puso de pechito para que los empataran cuando se hizo expulsar el ecuatoriano Julio Palacios en una entrada muy fuerte sobre Willer Ditta para dejar a su equipo con diez hombres y así complicarse más la vida.

Con ambos equipos con diez hombres, Cruz Azul logró el empate a los 83 minutos por conducto de Gabriel “Toro” Fernández y con eso salvaron la noche y sobre todo mantuvieron el invicto, salvador del papelón a su portero Kevin Mier y empataron una marca de 22 partidos sin perder que tenía Pumas desde hace 45 años.

