Cruz Azul es el nuevo líder de la Liga MX; Joao Pedro sigue como máximo goleador

Cruz Azul, nuevo líder del torneo Torneo Apertura 2025 y el italiano de origen brasileño Joao Pedro, sólido líder goleador, destacaron en la novena jornada de la Liga MX.

La Máquina Celeste venció el viernes por 3-2 a FC Juárez con goles de Luka Romero, del uruguayo Gabriel Fernández y el argentino José Paradela.

Al término de la jornada nueve, este lunes amanecieron como líderes absolutos del fútbol mexicano, dominando la tabla general con 23 puntos, uno más que los Rayados de Monterrey, que el sábado dejaron ir la victoria sobre América por un despiste del defensa español Sergio Ramos.

Monterrey tomó ventaja con anotaciones de Fidel Ambriz y del español Sergio Canales. América descontó con un gol del uruguayo Rodrigo Aguirre tras pase de su compatriota Brian Rodríguez.

Cuando parecía que los Rayados del entrenador español Domenec Torrent recuperaban el primer lugar, en el minuto 89 Ramón Juárez le ganó la marca a Ramos y de cabeza puso el 2-2.

“Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido”, escribió después Ramos en sus redes sociales.

Joao Pedro volvió a quedar solo en la cima de la clasificación de goleadores al marcar 2 tantos que elevaron a 8 su cuenta en la paliza por 1-4 de Atlético de San Luis a Santos Laguna.

El podio lo completa Toluca, del entrenador argentino Antonio Mohamed, que goleó el sábado por 0-3 a Guadalajara con dianas del portugués Paulinho, de Jesús Gallardo y de Alexis Vega. Los Diablos ocupan el tercer lugar, con 19 puntos, uno más que América.

Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián ‘el Loco’ Abreu, subió al quinto lugar tras golear por 5-0 a León con goles del belga Frank Boya, del ecuatoriano Jackson Porozo, de Rafael Hernández, del argentino Ezequiel Bullaude y del jamaicano Shamar Nicholson.

Dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, León sintió la ausencia del colombiano James Rodríguez, que sólo ha jugado el 43,9 por ciento de los minutos de su equipo en la cancha. Sin el aporte del Diez, con un solo gol, León tiene la segunda ofensiva más pobre y aparece en el décimo escaño.

El argentino Ángel Correa anotó un gol agónico que sirvió Tigres para sacar un empate 1-1 del estadio de Pumas.

Un rato antes el uruguayo Santiago Homechenko y el ecuatoriano Jhojan Julio aportaron los goles del triunfo a domicilio por 0-2 sobre Pachuca, que sumó su tercer revés seguido en su estadio.

*Con información de EFE,

