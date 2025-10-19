Cruz Azul viene de atrás para vencer al América 2-1 y despojarlo del subliderato

La Máquina Celeste de Cruz Azul vino de atrás para vencer al América 2-1 en la edición 204 del clásico capitalino y donde los cementeros sumaron su triunfo 62 de esta rivalidad con goles de los uruguayos Gabriel Fernández e Ignacio Rivero, que le dieron la vuelta al anotado por Brian Rodríguez.

Un duelo donde la Máquina no obstante no contar desde el inicio de las hostilidades con los titulares Kevin Mier y Willer Ditta por supuestas faltas al reglamento de disciplina del cuadro cementero, tuvieron a las Águilas en un puño para estar más cerca de anotar goles.

De esta forma, los cementeros tomaron revancha de la derrota del torneo pasado, en las semifinales del torneo Clausura 2025, cuando las Águilas se impusieron con el mismo marcador de esta noche en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

La victoria permitió al Cruz Azul llegar a 28 puntos arrebatándole el subliderato al cuadro de Coapa y con ello ponerse a tres puntos de distancia del Toluca, que comanda la competencia con 31 puntos, producto de 10 victorias, un empate y dos derrotas.

Mientras que Cruz Azul registra ocho victorias, cuatro empates y una derrota, superando al América que con 27 unidades se quedó en el tercer lugar de la competencia con ocho victorias, tres empates y dos derrotas.

Los detalles

Ahora las cosas no fueron diferentes a anteriores ediciones del llamado clásico joven y así lo entendió Cruz Azul que se fue con todo al frente en busca de la victoria, pero al América no se le puede dar ni un segundo de libertad y así fue cuando estrenaron el marcador al minuto 30 en un grave error del zaguero Jorge Sánchez. Pero estaba claro que los cementeros no asumirían el papel de víctimas en este encuentro y tres minutos después, el “Toro” Fernández lograba el empate 1-1 con el grave error del zaguero Kevin Álvarez, para justificar los mejores 45 minutos celestes.

Para la segunda mitad los celestes echaron mano de lo que parecía una mejor banca y así ingresó Ignacio Rivero, que dio la impresión de estar más completo, pues después de que el chileno Víctor Dávila había sido relevado en el mediotiempo para dar paso a Alejandro Zendejas, la decisión les salió equivocada, pues el méxicoamericano se resintió en el descanso y tuvieron que echar mano del español Álvaro Fidalgo.

Con estas modificaciones salió ganando el Cruz Azul, pues echaron mano de Ignacio Rivero, quien a la postre anotó el gol de la victoria 2-1 en el minuto 66 y a partir de ese momento asumir un estilo de control de juego y de evitar que América pudiera llegar por los costados, porque de otra manera se les habría complicado la noche.

Al final, Cruz Azul supo como mantener la ventaja en el marcador y dentro de su panorama sumó una importante victoria 2-1.

Alineaciones Cruz Azul vs. América

