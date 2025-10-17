Jesús Orozco Chiquete, candidato en Cruz Azul, para suplir a Gonzalo Piovi vs. América

En los momentos en que a Jesús Orozco Chiquete le envuelve el rumor de un posible regreso a las Chivas del Guadalajara, el cuerpo técnico de Cruz Azul lo tiene contemplado como principal candidato para relevar al argentino Gonzalo Piovi que por estar suspendido no podrá jugar contra el América.

Mientras en las últimas 48 horas se han manejado versiones dentro del entorno del defensa, surgido de la cantera de Chivas, en el sentido de qué estarían pensando en un retorno al Guadalajara para tener más actividad, tomando en cuenta que en la actualidad con Cruz Azul, apenas suma siete partidos diputados bajo el mando del argentino, Nicolás Larcamón, su nombre apareció dentro de los elementos a tomar en cuenta para el clásico capitalino contra el América que se disputará este sábado en Ciudad Universitaria.

¡Chiquete Orozco, con el Corazón Azul para el Clásico! 🛡️🔵



Hay confianza total en que Jesús Orozco Chiquete tendrá una actuación perfecta contra el América el próximo fin de semana.



El defensor azul trae la rivalidad en las venas. pic.twitter.com/1gC95lz6rq — HistoriaAzul (@Historia_Azul) October 13, 2025

La versión de la salida de Orozco Chiquete de Cruz Azul, ha sido manejada por el reportero de ESPN Héctor Huerta, que estableció que los números de falta de actividad del defensa jalisciense, no le dan para estar en el Mundial, por lo cual buscan alternativas, si es que no consigue tener minutos en la escuadra cementera y una de esas sería regresar al cuadro rojiblanco.

Pero frente a la positividad de retornar a Chivas, un detalle que complicaría el asunto sería el elevado salario y costo de la transferencia que tuvo hace un torneo, Jesús Orozco, Chiquete, la cual fue una de las más elevadas del mercado de verano de la Liga MX.

Su aparición contra América



Durante toda la semana se estuvieron manejando opciones para relevar a Gonzalo Piovi, entre las cuales aparecieron los nombres de Jorge Rodarte y de Raymundo Rubio, antes que el del Chiquete Orozco, finalmente el cuerpo técnico de Larcamón optó por Jesús Orozco Chiquete que hará la línea de tres centrales con Willer Ditta y Erik Lira, mientras que por los costados aparecerán Jorge Sánchez y Carlos Rotondi.

¡LO TIENE CLARO! 🔥



El presidente de Cruz Azul sabe que la afición es el jugador 11 y gracias a ellos hacen que el equipo sea uno de lo más grandes.



🗣️ "Cruz Azul es uno de lo más grandes, gracias a la afición y confiamos mucho en seguirles dando triunfos"



🎥 @ilianyAparicio pic.twitter.com/wSv6xhTYXY — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 17, 2025

En el medio campo Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez y Lorenzo Faravelli, mientras que adelante José Paradela y Ángel Sepúlveda o Gabriel “Toro” Fernández.

Cruz Azul se toma foto con su afición

Mientras llega la hora del duelo contra Cruz Azul, la directiva cementera encabezada por el presidente de la organización, el ingeniero Víctor Velázquez, autorizó el ingreso de cientos de aficionados que llegaron a apoyar al cuadro cementero y convivir con los jugadores en las horas previas al duelo contra el América, este sábado en CU.

VAMOS TODOS JUNTOS POR LA VICTORIA 💙🚂 pic.twitter.com/lLkMDobk16 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 17, 2025

En la convivencia corrieron las emociones y el sentimiento porque este sábado haya un buen juego contra su acérrimo adversario, el cuadro americanista, con quienes tienen muchas deudas por cobrar.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul sumó polémica victoria por el VAR sobre Pachuca: 0-1

– El Chiquete Orozco rechazó haber salido peleado con las Chivas

– Alejandro Zendejas fuera de la fecha FIFA y está en duda para el clásico contra Cruz Azul





