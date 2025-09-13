Cruz Azul sumó polémica victoria por el VAR sobre Pachuca: 0-1

Nuevamente el uso equivocado del Sistema de Revisión de Acciones en Video (VAR) por sus siglas en inglés influyó directamente en el resultado final de un partido al permitir que Cruz Azul se impusiera 1-0 al Pachuca con un controvertido penal que terminó por convertir en gol el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández.

Quizá en otras circunstancias la participación de este sistema habría pasado de largo en el encuentro, pero al final fue el que determinó el curso del resultado final, primero por expulsar al defensa de Cruz Azul Jesús Orozco Chiquete por una entrada de pocos amigos al venezolano Jhonder Cádiz y después por expulsar a dos jugadores del Pachuca Luis Quiñones y Daniel Aceves, así como marcar un penal muy rigorista por una jugada en donde terminó ensangrentado del rostro el charrúa Ignacio Rivero.

¡POLÉMICA PURA! 😨Planchazo a la cabeza, VAR, roja y gol de Cruz azul vía penalty #LigaMx #SabadoFutbolero pic.twitter.com/ReMrMWUEle — TUDN USA (@TUDNUSA) September 14, 2025

Lo cierto es que el menos culpable de todo esto fue el cuadro cementero que buscó siempre aportar el fútbol y al final tuvo su recompensa para seguir invicto en el torneo y sumar su sexta victoria en ocho jornadas del campeonato para llegar a 20 puntos y presionar en el liderato al Monterrey y al América.

Los detalles del encuentro

Hasta el minuto 18, cuando expulsaron al defensa de Cruz Azul Jesús Orozco Chiquete, la Máquina Celeste había mostrado mejores armas para llegar a la meta de Carlos Moreno del Pachuca. Si bien es cierto que no fue un intenso asedio, si por lo menos sirvieron para poner a trabajar al portero de los hidalguenses.

Pero después de la expulsión del Chiquete, el Pachuca fue la escuadra que tomó las riendas de las acciones y buscó causar daño a la portería defendida por Kevin Mier, generando que el portero colombiano de los cementeros tuviera que sacar lo mejor de su repertorio para mantener el marcador sin movimiento.

Pachuca estuvo cerca de abrir el marcador, pero una gran intervención de Nacho Rivero y Kevin Mier evitaron que el daño fuera tan grave, pero sin duda los celestes tuvieron que multiplicarse, al grado de que Paradela en lugar de armas acciones, debió retrasarse para ayudar a sus zagueros a impedir el daño.

Cruz Azul toma ventaja en casa de Pachuca ⚽🔥



'Toro' Fernández convierte en gol su ejecución desde el manchón penal



📹@dimebortss#SabadoFutbolero por TUDN pic.twitter.com/TA9dusYIKH — TUDN USA (@TUDNUSA) September 14, 2025

Para la segunda mitad, Cruz Azul modificó su formación y fue clave el ingreso de Erick Lira por Carlos Rodríguez, pues el zaguero de la selección de México ocupó la zona del expulsado Chiquete y con eso los cementeros de Nicolás Larcamón ganaron en fortaleza defensiva.

Pero la rebambaramba en el encuentro arrancó en el minuto 56 cuando el silbante Alberto Vizcarra expulsó al colombiano de los Tuzos Luis Quiñones por pisar con los tachones al argentino Carlos Rotondi, yendo al VAR y confirmado la expulsión para el zaguero cafetero.

Pero el asunto no paró ahí, ya que minutos después Ignacio Rivero se lanzó de palomita a tratar de rematar el esférico en el área, pero el zaguero Daniel Aceves se adelantó, pero con tan mala fortuna que en su despeje impactó el rostro del zaguero uruguayo de los cementeros, provocando que el silbante fuera al VAR para decretar la expulsión del zaguero y después marcar la pena máxima que Gabriel Fernández ejecutó en buena forma al minuto 64 para convertir el 1-0.

¡NO TE LO CREO! Tuzos perdona el empate a CENTÍMETROS de la portería #SabadoFutbolero #LigaMx pic.twitter.com/1sm6W2cBoJ — TUDN USA (@TUDNUSA) September 14, 2025

Después Pachuca se fue al frente y el argentino Sergio Barreto dejó escapar el empate cuando no pudo rematar en el área chica un balón que se había pasado el portero Kevin Mier y que habría sido el empate para los Tuzos, pero al final tuvieron que facturar la tercera derrota del campeonato bajo el mando del técnico Jaime Lozano.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul domina la Concacaf, pero América e Inter Miami le pisan los talones

– Cruz Azul derrotó a Chivas 2-1 y puso al argentino Gabriel Milito en el patíbulo

– Pachuca anuncia regreso de Enner Valencia con vistoso video de “Volver al futuro”





