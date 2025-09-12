Pachuca anuncia regreso de Enner Valencia con vistoso video de “Volver al futuro”

El reciente verdugo de Argentina en la última fecha de las eliminatorias de la Conmebol, el ecuatoriano Enner Valencia está de vuelta en el sitio que hace once años fue feliz en la Liga MX, al ser presentado por los Tuzos del Pachuca con un vistoso video con temática de la película Volver al Futuro”.

En efecto, Valencia llega al fútbol de México de nueva cuenta para enfundarse con la playera del equipo que lo trajo al fútbol de México hace once años y en donde el artillero sudamericano cayó de bien con una temporada regular donde ayudó a que el cuadro hidalguense disputara la final contra el León, escuadra que a la postre terminó coronándose.

🔙 | ¡Enner Valencia 🇪🇨 volvió a la Bella Airosa! 🤍💙 pic.twitter.com/1zFm5EAv8i — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 11, 2025

Por esa razón, la directiva del Pachuca decidió publicar en sus redes sociales un vistoso video alusivo a la película “Volver al Futuro” refiriéndose al regreso del artillero que logró meterse en el gusto de la gente de los hidalguenses por su poder ofensivo.

Así el todavía atacante de la selección ecuatoriana que se alista para disputar un nuevo Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, regresa a la Liga MX con la finalidad de seguir en la alta competencia después del periplo que realizó por competencias como la Premier League, el fútbol turco y el Internacional de Porto Alegre.

El video del Pachuca

De acuerdo al guion del video, se escuchan los parlamentos de aquella película que marcó época en la década de los 90 y donde se dijo lo siguiente:”¿Por qué un DeLorean? Si vas a viajar en el tiempo, hazlo con estilo”, en unas imágenes que duraron un minuto con 32 segundos y donde al final se observa al futbolista ecuatoriano con la playera del Pachuca en donde hace 11 años llegó procedente del Emelec y donde lograron llegar hasta la final perdiéndola con el León.

De Pachuca a la Premier League

🇲🇽



Al estilo de “Volver al Futuro”, Pachuca anunció a Enner Valencia 🇪🇨, que 11 años después, volverá a vestir los colores de los Tuzos.



pic.twitter.com/9XIlQEtLs7 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 11, 2025

Al llegar a la Liga MX, Valencia demostró que podía con el paquete y con muchas cosas más, por lo cual cuando llegó la oferta del West Ham United, a donde emigró después de una millonaria negociación. En el cuadro inglés estuvo cuatro años para después emigrar al Everton y luego a los Tigres de la UANL, para después seguir su trayecto por Turquía y posteriormente ir al fútbol de Brasil hasta aterrizar de nuevo en el Pachuca.

Seguir leyendo:

– Ecuador derrotó 1-0 a Argentina sin Messi para asegurar subliderato de la eliminatoria

– Ecuador logró victoria histórica sobre Colombia 1-0

– La directiva del América confirmó duelo a puerta cerrada vs. Pachuca





