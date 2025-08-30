La directiva del América confirmó duelo a puerta cerrada vs. Pachuca

A la directiva del América no le quedó otro recurso que aceptar la sanción de la Alcaldía Benito Juárez de impedirle el acceso a sus aficionados al duelo vs. Pachuca de este sábado a las 21:05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo cual tuvo que confirmar al público general que el partido será a puertas cerradas.

Los dirigentes americanistas creyeron que sería fácil echar atrás la sanción de las autoridades de la demarcación donde está ubicado su actual escenario, tratando de litigar en los medios de comunicación, pero los funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez al sur de la ciudad de México no les inmutó en lo más mínimo y ratificaron la prohibición al América de jugar su compromiso contra los Tuzos de la fecha 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX sin público en las tribunas.

Información sobre el partido entre América y Pachuca. pic.twitter.com/mWO4hyQg8i — Club América (@ClubAmerica) August 30, 2025

De esta forma el cuadro americanista a través de sus redes sociales tuvo que anunciar los mecanismos de reembolso de dinero de aquellos que adquirieron sus entradas, tanto en venta general como de abonados y a través de la expedición electrónica en una decisión que sentará un precedente de habérsele enfrentado al América sin importar todo el aparato mediático que los respalda.

Decisión histórica

Nunca antes el América se había tenido que enfrentar a este tipo de sanciones administrativas que afectaran la programación de uno de sus partidos, en algo que no fuera más allá de alguna multa, pero este viernes las Águilas se encontraron con la sorpresa de que la jefatura de la Alcaldía Benito Juárez anunció que su partido contra el Pachuca sería sin público.

La razón principal fue que incumplieron en la normativa que habían acordado para el uso del estadio de la Ciudad de los Deportes, como fue el impedir el paso libre de los vecinos de la zona aledaña al escenario de la colonia Nochebuena durante la celebración del partido de su equipo de la Liga Femenil MX el jueves pasado.

“Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a ‘puerta cerrada’, en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 hrs”.

Después de la sanción el América a través de Grupo Ollamani que administra tanto al cuadro americanista como al estadio Azteca (Banorte) emitió un comunicado donde criticó en forma severa a la Alcaldía por haberles cerrado su inmueble, inclusive acusándolos de afectar a los aficionados al fútbol de México.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

La presión del América a través de sus canales de difusión en la empresa Televisa y de sus empleados, como el caso de David Faitelson que acusó al titular de la demarcación, Luis Mendoza Acevedo, de tomar esta decisión como represalia a que no le regalaron boletos y le otorgaron un palco exclusivo del estadio buscaron a toda costa echar atrás la sanción.

Pero ni así pudo funcionar la posibilidad de que se estuvo manejando de llegar a un acuerdo entre ambas partes para que se pudiera permitir el acceso al público al duelo de este sábado por la noche, pero al final la decisión estaba tomada y América debió asumir la sanción debido a que su personal cerró la calle de Indiana aledaña al estadio y supuestamente no permitieron el paso de una ambulancia para auxiliar a una persona cuya salud estaba en riesgo.

América argumentó que su personal no había realizado ese bloqueo, pero al final se demostró que las empresas de seguridad privada que contratan para este juego, así como la fuerza pública bajo su administración en estos juegos fue la causante de los hechos y la responsabilidad recayó en la dirigencia de las Águilas.

Reembolso de las entradas

Después de ratificarse esta decisión, el América anunció que se encargará de asumir todos los detalles para el reembolso del dinero de los boletos adquiridos para este compromiso, así como para los beneficios adicionales que tendrán sus abonados por este tipo de inconvenientes.

Cabe señalar que el América debe llegar a un acuerdo para solucionar el problema que sigue vigente en virtud de que después de la fecha FIFA recibirá a las Chivas en el estadio actualmente sancionado en otra edición del clásico nacional que podría jugarse en otra sede si es que no llega a un acuerdo con la Alcaldía Benito Juárez.

