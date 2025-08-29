El América culpa a la Alcaldía Benito Juárez de afectar a la afición del fútbol de México

La directiva del América se deslindó de la responsabilidad en los sucesos que derivaron en la prohibición de jugar este sábado contra Pachuca con público en las tribunas del Estadio de la Ciudad de los Deportes, como aseguran las autoridades por extralimitarse en facultades para organizar su partido.

Según los hechos, la Alcaldía Benito Juárez publicó un comunicado en donde responsabilizó al América de haber cerrado la calle de Indiana como parte de su operativo en la organización del partido de su equipo de la Liga Femenil MX, por lo cual le aplicó las sanciones correspondientes que afectarán la realización del compromiso contra Pachuca de este sábado correspondiente a la fecha 7 de la Liga MX al impedir el acceso al público.

Como respuesta a esta sanción, el Grupo Ollamani, que conduce los destinos administrativos del Club América y del Estadio Azteca (ahora Banorte), publicó el siguiente comunicado: “Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del fútbol mexicano”.

Al mismo tiempo aclaran respecto a las extralimitaciones del personal de seguridad lo siguiente:

Club América no tiene personal de seguridad.

Quienes cerraron la calle, fueron policías de la CDMX.

Lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía.

Por todos estos hechos, el América solicitó de manera pública que: “Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales”. Agregar que a esta situación, el alcalde, Luis Mendoza Acevedo, también realizó una publicación en redes sociales.

La sanción de la Alcaldía Benito Juárez

Previo a la respuesta del América, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez dieron a conocer que a causa de la extralimitación de facultades, el partido de este próximo sábado entre las Águilas del América y los Tuzos de Pachuca, de la fecha 7 del torneo Apertura 2024, deberá celebrarse a puerta cerrada.

Frente a todos estos hechos, varias versiones han empezado a circular en los medios de comunicación en donde se señala de ciertos intereses del Alcalde de Benito Juárez, como lo hizo el analista de TUDN, David Faitelson.

