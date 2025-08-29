América jugará a puerta cerrada contra Pachuca por violar normas de la CDMX

Las Águilas del América tendrán que recibir al Pachuca este sábado en la actividad de la fecha 7 del torneo Apertura 2025 a puerta cerrada en el estadio de la Ciudad de los Deportes, como consecuencia de haber violentado normas de la CDMX, informaron las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez.

La decisión de las autoridades contra el cuadro americanista se debió a que el personal de logística del cuadro americanista cerró de manera indebida una calle aledaña al escenario de la oncena de Coapa, generando afectaciones a los vecinos que viven alrededor del inmueble y que emitieron su queja ante los funcionarios de la entidad que administra la demarcación donde está ubicado el estadio de la Ciudad de los Deportes.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

Dicha decisión del personal de las Águilas afectó significativamente a los residentes de la zona, sobre todo a una persona que requería atención médica urgente y debido a este bloqueo en la calle de Indiana de la Alcaldía Benito Juárez, su integridad física estuvo en riesgo por el retraso de la llegada de los servicios médicos.

Frente a la gravedad de este suceso, los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de la CDMX acudieron al sitio de la violación del reglamento de espectáculos de la capital mexicana y dentro de sus facultades del “Operativo Ladrillera”, que regula los cierres de calles y avenidas en eventos masivos en la Alcaldía Benito Juárez, se liberó la circulación de la calle y se levantó el reporte correspondiente.

La respuesta de las autoridades

Ante la decisión del América, las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez señalaron en un comunicado que este tipo de acciones no autorizadas vulneran el orden público y la seguridad de los vecinos, por lo que se determinó restringir el acceso al estadio para el partido programado este sábado a las 21.05 horas en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

“Mientras el Club América no demuestre que su personal o la empresa encargada de brindar los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, no se permitirá que los partidos en el inmueble se lleven a cabo con público”, señaló el mensaje a la opinión pública del alcalde de Benito Juárez Luis Mendoza.

¡SE COMPLICA TODO! 😥



-Gente de la alcaldía Benito Juárez se encuentra en la puerta 1. El estadio no cuenta con sellos de clausurado.



-Suspendida la venta de boletos hasta el momento.



Luce complicado que se pueda jugar América vs Pachuca



📹 @egarrido12_ pic.twitter.com/AzNYoaNWs2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 29, 2025

Golpe directo al América

La decisión de las autoridades de esta demarcación de la CDMX sin duda será un duro golpe al cuadro americanista que esperaba que este sábado 30 de agosto sus seguidores se dieran cita en un gran número en el inmueble de la Colonia Nochebuena para ser testigos del debut en casa del francés Allan Saint-Maximin.

Pero al final el hecho de no permitirles aficionados será un golpe a las arcas de las Águilas por los ingresos de taquilla y de insumos dentro del inmueble como la venta de cerveza, comida y souvenirs, por lo cual el América tendrá que capacitar a su personal para que no cometa este tipo de ilícitos que terminaron revirtiéndoseles.

Ago 29, 2025 | 4:00 pm | CDMX | La alcaldía Benito Juárez determinó que por extralimitarse cerrando una calle, que afectó a residentes de las inmediaciones al estadio, el partido América vs Pachuca, de este sábado Agosto 30 en el Estadio Ciudad de los Deportes será SIN PÚBLICO. pic.twitter.com/ISIZXm5cjT — EdoMex Infórmate (@EdoMexInformate) August 29, 2025

Así que el partido solo podrá ser seguido por televisión y con las tribunas totalmente sin aficionados debido a un exceso dentro del campo de juego de sus jugadores.

Seguir leyendo:

– América en espera de la respuesta del Ipswich Town por los servicios de Sebastián Cáceres

-Tigres retiró abonos a aficionados que protagonizaron pelea en el partido contra América

– América alejó los fantasmas de Pachuca en liguilla y camina al tetracampeonato





