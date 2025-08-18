Tigres retiró abonos a aficionados que protagonizaron pelea en el partido contra América

Los Tigres de la UANL anunciaron sanciones inmediatas contra los aficionados que participaron en los hechos de violencia ocurridos el pasado sábado en el estadio Universitario durante el duelo frente al América por la jornada 5 de la Liga MX.

El club informó en un comunicado que los responsables fueron identificados y se tomó la decisión de retirarles el abono de manera definitiva, además de negarles el acceso a cualquier partido en El Volcán. Paralelamente, las autoridades de San Nicolás de los Garza ya recibieron a los involucrados para iniciar el proceso legal correspondiente.

“Del enfrentamiento presentado en la tribuna de Zona de Gol Norte se detuvieron a tres personas, Erick, de 24 años, Alberto, de 52 y Víctor, de 54 años; todos fueron identificados y consignados a las autoridades policiacas de San Nicolás”, se detalló en el documento.

Incidentes dentro y fuera del estadio

De acuerdo con el reporte del club, no solo se registraron disturbios en las gradas. También se confirmó la agresión a un seguidor del América en la explanada de la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tigres señaló que, gracias a los videos difundidos, lograron identificar al agresor y se le prohibirá el acceso permanente al estadio Universitario.

El estado de salud de la persona afectada no se ha dado a conocer de manera oficial. No obstante, la directiva aseguró que brindaron apoyo inmediato: “Del aficionado agredido fuera del estadio, en cuanto el club tuvo conocimiento envió paramédicos y personal de Protección Civil para atenderlo y apoyar su traslado posterior a la Clínica 33 de San Nicolás de los Garza”.

#VIDEO 🚨‼️ ¡Lo dejaron inconsciente de una patada pero la Liga MX niega lesionados! @LigaBBVAMX



La violencia entre aficionados del Tigres y América escaló hasta las calles de Monterrey, donde un aficionado de Tigres pateó la cabeza de un americanista. En la misma ciudad sede… pic.twitter.com/bAekDbgk3F — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) August 17, 2025

Con estas acciones, el club reiteró su compromiso de mantener un entorno seguro en sus partidos: “Creemos firmemente que el futbol es un vehículo de unión y diversión para todos los aficionados”, remarcó el comunicado.

Los hechos del Universitario no fueron los únicos incidentes reportados en la jornada 5. En el Estadio Cuauhtémoc se registraron episodios de violencia en los alrededores, mientras que la familia del delantero Ángel Zaldívar también se vio envuelta en una confrontación con seguidores de Chivas.

La postura de Tigres apunta a marcar un precedente con sanciones ejemplares, en un torneo que se ha visto empañado por múltiples hechos de violencia en distintos estadios del país.



