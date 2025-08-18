Selección mexicana tendrá concentración especial solo con jugadores de la Liga MX a finales de agosto

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que la selección de México realizará del 25 al 27 de agosto próximos una concentración en la que participarán solo jugadores de la Liga MX.

En una nota de prensa, los directivos explicaron que los 3 días le servirán al entrenador Javier Aguirre para continuar la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Los futbolistas que participen con sus clubes en las Semifinales de la Leagues Cup, que se llevará a cabo en esas fechas, y los del equipo de México Sub-20 que se prepara para el Mundial de su categoría no serán llamados por Aguirre.

“La convocatoria oficial del director técnico Javier Aguirre será dada a conocer el próximo viernes 22 de agosto”, añadió la FMF en el comunicado.

El México del Vasco Aguirre ha vivido un 2025 positivo, luego de que en marzo pasado ganó por primera vez la Liga de Naciones de la Concacaf y en julio pasado obtuvo el bicampeonato de la Copa Oro.

El siguiente compromiso del Tri serán los partidos amistosos de septiembre ante Japón, el día 6, y en contra de Corea del Sur, el 9; ambos en suelo estadounidense.

La concentración de agosto le permitirá a Aguirre ver a jugadores del torneo local de buen presente que no han tenido muchas oportunidades como Ángel Sepúlveda, del Cruz Azul y el máximo goleador del torneo Apertura 2025, o Jesús Angulo, uno de los mejores centrocampistas del campeón Toluca.

Además, el Vasco podrá trabajar con gran parte de la base de sus convocatorias como Alexis Vega y Marcel Ruiz, del Toluca; Luis Ángel Malagón, guardameta del América, o Roberto Alvarado, del Guadalajara.

En 2026, México tratará de repetir su mejor participación en una Copa del Mundo: unos cuartos de final, que alcanzó en las otras 2 ediciones en las que organizó el certamen (1970 y 1986).

*Con información de EFE.

