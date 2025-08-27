América en espera de la respuesta del Ipswich Town por los servicios de Sebastián Cáceres

La directiva del América solo está en espera de la respuesta de la directiva del Ipswich Town de la Segunda División del fútbol inglés, a la contraoferta que le hizo para que el uruguayo Sebastián Cáceres pueda seguir su trayectoria en el fútbol de Europa.

El cuadro inglés enfrenta su primer torneo en esta categoría después de haber descendido al finalizar la temporada 2024-25 de la Premier League y buscan los servicios de un central para fortalecer su cuadro bajo, por lo cual a través del representante del jugador Federico Rodríguez, hicieron llegar este ofrecimiento.

¡LA JUGADA DEL AMÉRICA QUE COLOCARÍA A CÁCERES EN EUROPA! 🦅😎#EntreSombras | Cabe recordar, que llegó una oferta del Ipswich Town por Sebastián Cáceres; sin embargo, fue muy baja. Es por eso, que envió una contrapropuesta favorable para el jugador, el club inglés y los de… pic.twitter.com/L9MGCYdilq — MedioTiempo (@mediotiempo) August 27, 2025

Según los datos que se han manejado extraoficialmente, el cuadro inglés ofreció una cantidad muy inferior a los 10 millones de dólares, lo cual para el América fue considerado muy por debajo de las pretensiones para un jugador que es actualmente seleccionado de Uruguay en las eliminatorias mundialistas.

Por esa razón y tratando de no frustrar las ambiciones de jugar en Europa de Cáceres, el cuadro americanista envío esta contraoferta que rondará cerca de los 8.5 millones de dólares, tratando con eso de poder recuperar parte de lo que gastaron por los servicios de este jugador.

En caso de salir, sin duda será una baja importante la de Cáceres, sobre todo porque ya tiene 12 torneos con la playera americanista después de arribar en el 2019 y constituirse como un jugador importante en el cuadro bajo de las Águilas y eso hace que la negociación tenga su complicación, pues no se trata de desprenderse de cualquier jugador, sino uno de los elementos más regulares en la entidad americanista.

El único problema de Cáceres es que ha tenido varias lesiones que lo han alejado de la titularidad del América en varios momentos de esta estancia de seis años con el cuadro de Coapa y que ha afectado que su aporte hubiera sido más significativo en una escuadra donde siempre ha sido valorado.

Sebastián Cáceres ¿molesto por no ir al Ipswich Town? Esto es lo que tocamos sobre el tema en #3enlabanca en ⁦@ASMexico⁩ pic.twitter.com/1aNh26rYS5 — René Tovar (@Rene_Tovar) August 26, 2025

En caso de que el cuadro inglés no acepte las condiciones monetarias que exige el América, Cáceres buscará renovar su contrato con la oncena mexicana para plantearse terminar su carrera en esta organización después de que llegó a México procedente del equipo Liverpool de Uruguay.

Al mismo tiempo se ha manejado extraoficialmente que Sebastián Cáceres, en caso de no lograr el cometido de jugar en Europa, quedaría enojado con el alto mando americanista, pero la realidad es que los dirigentes de Coapa han hecho demasiado por tratar de que se concrete la negociación.

