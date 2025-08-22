Presidente del América: “Nos encantaría jugar un partido de Liga MX en Estados Unidos”

El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, expresó este viernes su inconformidad por la decisión de que Estados Unidos albergue un partido oficial de la liga española antes que uno de la Liga MX. El directivo calificó como sorprendente que se privilegie el duelo Villarreal-Barcelona en Miami en lugar de abrirle espacio al fútbol mexicano, que desde hace tiempo busca llevar un encuentro de temporada regular a ese país.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

“Nos sorprende que se le dé prioridad a un partido de liga española y no a nosotros. Si se permite el tema del juego entre el Barcelona y el Villarreal en Estados Unidos, nosotros haremos lo posible para llevar un partido de nuestra liga a ese país“, afirmó Baños en conferencia de prensa, reseñó la agencia EFE.

El encuentro al que hace referencia se disputará en diciembre de 2025, dentro de la jornada 17 de LaLiga, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Será el primer duelo oficial de la liga española en territorio estadounidense, un hecho que generó debate tanto en Europa como en América.

Un viejo anhelo del fútbol mexicano

Baños recordó que la relación comercial entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) debería haber sido un argumento de peso para que el fútbol mexicano diera ese paso antes que LaLiga.

⚠ América buscará jugar en Estados Unidos de local, si se acepta el partido Villarreal-Barcelona.



Santiago Baños:



"No entendemos porque se le da prioridad a una liga europea cuando somos el vecino y socios con la MLS. Nos sorprende la prioridad a @LaLiga y no a nosotros". pic.twitter.com/96eokEZa9L — PressPort (@PressPortmx) August 22, 2025

“Nos encantaría jugar un partido oficial de liga en Estados Unidos, no entendemos porque se le da prioridad a un partido de una liga europea cuando nosotros somos socios con la MLS y el fútbol de Estados Unidos, con el que tenemos torneos como la Leagues Cup”, subrayó.

El dirigente explicó que la Liga MX lleva varios años analizando la posibilidad de llevar un partido de temporada regular al mercado estadounidense. Para él, el impacto sería inmediato y el interés, masivo. “Haremos lo posible para llevar un juego de la Liga MX a Estados Unidos, es algo que buscaremos sí o sí. Sería impresionante ver un partido de la Liga MX allá, quién no se imagina por ejemplo un América-Chivas, no tengo duda de que entrarían 90 o 100 mil personas en el estadio”, sostuvo.

Además, Baños habló del bajo rendimiento de los equipos mexicanos en la más reciente edición de la Leagues Cup, torneo en el que participan clubes de la Liga MX y la MLS, pero que hasta ahora solo se juega en Estados Unidos.

“No hemos tenido ningún problema con la organización de la Leagues Cup. Desafortunadamente este año se quedaron fuera todos los equipos mexicanos de las semifinales. Si quieren que crezca este producto se tiene que cambiar el formato, debe haber partidos en México. Hoy es un fracaso para todos; nadie podía pensar que en semifinales sólo hubiera equipos de la MLS”, concluyó.



Sigue leyendo:

· Liga MX es arrasada por la MLS y ya no tiene equipos en la Leagues Cup

· Diego Cocca no reniega de su paso por la selección mexicana

· Gonzalo Piovi se quedó con las ganas de jugar al lado de Messi en el Inter Miami