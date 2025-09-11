Cruz Azul domina la Concacaf, pero América e Inter Miami le pisan los talones

La Máquina Celeste de Cruz Azul, no obstante su estrepitoso fracaso en la Leagues Cup sigue dominando la más reciente clasificación de la Concacaf, pero seguido por un estrecho margen por el América y el Inter Miami, que le pisan los talones y en cualquier momento los pueden rebasar.

De acuerdo a esta clasificación de los clubes afiliados a este organismo, el cuadro cementero sigue al frente, seguido del América, dejando de lado el desastroso 7-0 que les aplicó Seattle Sounders o también la despedida prematura de las Águilas en la misma competencia.

Estos resultados fueron aprovechados por el Inter Miami, que llegó hasta la final contra el cuadro de Seattle, donde perdió de una manera clara, pero que afectó muy poco en la persecución que siguen realizando contra los equipos mexicanos en esta clasificación.

En los datos más actualizados se puede observar que el equipo cruzazulino domina con 1.265 puntos, escoltado por el América y por el Inter Miami con la misma cantidad de puntos, seguidos por el Toluca, Columbus Crew, Tigres UANL, Vancouver Whitecaps, Monterrey, Seattle Sounders y LAFC.

Sin duda mucho tuvieron que ver los resultados de la última competencia oficial a nivel de clubes en la Concacaf, ya que eso le permitió a Inter Miami dar un salto importante en el seguimiento sobre el Cruz Azul, al grado de que comparte el segundo sitio con el América.

Pero la realidad quien ascendió demasiados peldaños, sin duda fue Seattle Sounders que logró ascender 12 peldaños para situarse entre los diez mejores del área futbolística, superando inclusive al poderoso cuadro de LAFC que ocupa la décima posición por la novena del cuadro de la costa noroeste de la Unión Americana.

¿La Leagues Cup, una competencia hecha a la medida para la MLS?

Después de conocer los resultados de la más reciente clasificación de la Concacaf sin duda surge la interrogante que sigue flotando en el ambiente de la Leagues Cup, con respecto a que si esta competencia no está hecha a la medida para que los equipos de la Major League Soccer (MLS) se beneficien.

Sería muy aventurado establecer este juicio, sobre todo porque los equipos de la Liga MX conocen de antemano las reglas de la competencia y no es responsabilidad de la Leagues Cup que los equipos mexicanos utilicen este certamen para afinar los últimos detalles de pretemporada.

El más claro ejemplo sucedió con Mazatlán y con el Puebla, que llegaron a instancias importantes de este torneo, pero en la Liga MX no han podido funcionar, demostrando que muchos equipos de la competencia azteca.

Los primeros diez clasificados

De acuerdo a los últimos resultados, esta es la clasificación de los diez primeros lugares del área futbolística

# Club Puntos

1.- Cruz Azul 1.265

2.-América, 1.238

3.- Inter Miami 1.238

4.-Toluca 1.237

5.-Columbus 1.230

6.-Tigres 1.225

7.-Vancouver 1.224

8.-Monterrey 1.216

9.-Seattle 1.213

10.-LAFC 1.208

