Javairo Dilrosun podría llegar a Tigres, pero el técnico Guido Pizarro lo ve complicado

El delantero neerlandés Javairo Dilrosun podría incorporarse al América para el resto del torneo Apertura 2025, siempre y cuando los rumores que se han manejado sobre la llegada del delantero europeo al cuadro felino siguen creciendo al grado de que este martes el técnico Guido Pizarro aseguró que no hay nada concreto.

“Hay muchos nombres que salen. Estamos trabajando en conjunto con la directiva que es lo mejor para el club a corto o mediano o largo plazo y se verán las soluciones estos días, si no estoy conforme con el plantel, contento e iremos a buscar los objetivos con el plantel que tenemos”

#TigresUANL | Guido no descarta, pero tampoco ve posibilidades de traer a Javairô Dilrosum como se rumora en redes.



“No lo veo (…) No veo posibilidades”@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/Ew5bYGR217 — Vladimir García (@VladimirGarciaG) September 3, 2025

Empero, Pizarro no quiso cerrar la puerta a cualquier opción, por lo cual las opciones para Dilrosun aumentaron de sobremanera para ser un fichaje importante para el cuadro felino: “Son nombres, no veo, no descarto y no veo posibilidades. Estoy conforme con lo que tengo y tenemos estos días para analizar y si no iremos en búsqueda del objetivo con lo que tenemos”.

Hasta el momento, los jugadores no nacidos en México de la escuadra felina, son el francés André Pierre Gignac, los argentinos Nahuel Guzmán, Juan Brunetta, Nicolás Ibáñez y Ángel Correa, los brasileños Joaquim Pereira y Rómulo Zanre, así como el uruguayo Fernando Gorrarían.

Es decir, que reglamentariamente todavía tienen la opción de fichar a un jugador foráneo más y la opción podría ser Dilrosun, aunque hasta el momento las cosas no se pueden dar por hechas, sino hasta que ambos equipos lleguen a un posible acuerdo.

La escuadra felina parece tener bien reforzada la zona ofensiva, tanto con elementos no nacidos en México como nacionales, pero en la lucha por el título tampoco se puede descartar un elemento que llegó con cartel de destacado, pero que en el fútbol de México y después en un corto préstamo con el LAFC, en donde tampoco pudo figurar en el Mundial de Clubes.

Inauguraron escuela de Tigres

Guido sobre reforzar a Tigres: "Quedan 10 días y analizaremos bien".



Se le preguntó sobre Javairo Dilrosum, quien sonó como opción, pero dice que son nombres nada más. pic.twitter.com/bD7ifTNt3O — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 3, 2025

Por otra parte, los Tigres abrieron una escuela oficial en el Centro Recreativo de la empresa patrocinadora del equipo Cemex y a la cual asistieron Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Belén Cruz, Maricarmen Reyes y el gerente deportivo Gerardo Torrado, así como los 53 niños que tendrán la opción del primer curso con el que arrancará la escuela, mismo que se realizó en el centro de la cementera.

