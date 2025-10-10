Alejandro Zendejas fuera de la fecha FIFA y está en duda para el clásico contra Cruz Azul.

Alejandro Zendejas, jugador clave para el América y parte de la selección de Estados Unidos para la fecha FIFA contra Ecuador y Australia, causó baja debido a una sobrecarga muscular que le impedirá participar en estos encuentros e inclusive es duda contra Cruz Azul en el clásico capitalino.

Lo anterior fue informado por el servicio médico del América en un comunicado de prensa después de que el técnico de la selección de las barras y las estrellas, el argentino Mauricio Pochettino anunció que el delantero mexicoamericano no participaría en estos duelos de preparación para el Mundial 2026 que se realizará por primera ocasión en México, Estados Unidos y Canadá.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos.



Nuestro jugador permanecerá concentrado durante su proceso de recuperación.… pic.twitter.com/UFNAbWy5kk — Club América (@ClubAmerica) October 10, 2025

Sin duda una mala noticia para Zendejas en la selección norteamericana después de que no había sido tomado en cuenta en la primera parte del proyecto de trabajo de Pochettino, por lo cual, en esas condiciones, será imposible que pueda ver actividad en estos partidos contra ecuatorianos y australianos.

Postura del América sobre Zendejas

Por lo pronto, el América publicó un comunicado en sus redes sociales respecto al diagnóstico de la lesión de Alejandro Zendejas después de que en su estadía con la selección de Estados Unidos sufrió una sobrecarga muscular en la pierna izquierda que le impedirá ver actividad con el representativo de su país y posiblemente con su club la próxima semana al reanudarse el torneo Apertura 2025 donde enfrentarán a Cruz Azul.

Empero, también se informó que no obstante la lesión y la imposibilidad de ver acción con la selección de Estados Unidos, Zendejas no abandonará la concentración del cuadro norteamericano y permanecerá en el grupo hasta después del juego contra Australia el próximo martes y que le hará reportarse el miércoles con el América.

El América espera que Zendejas con la rehabilitación y descanso de esos días pueda ver acción contra Cruz Azul el sábado 18 de octubre, de lo contrario sería una sensible baja en la alineación de las Águilas contra su odiado rival de la Máquina Celeste.

Por lo pronto Estados Unidos enfrentará a Ecuador este sábado en el Q2 Stadium de Austin, Texas y el próximo martes 14 de octubre contra Australia en Denver, Colorado, para después regresar con su equipo, el América y ver la opción de poder tener minutos en el siguiente sábado contra Cruz Azul.

ALARMAS ENCENDIDAS EN AMÉRICA🚨🦅



Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en su concentración con Estados Unidos.https://t.co/vNIcBsV9h0 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 10, 2025

Zendejas se une al hospital de las Águilas

Sin duda la lesión de Alejandro Zendejas agrava el panorama del América en cuestión de lesionados, que hasta el momento mantiene como en revisión médica a Henry Martín, Jonathan Dos Santos, así como el uruguayo Sebastián Cáceres, el francés Allan Saint-Maximin y el colombiano José “Pantera” Zúñiga se unieron al hospital azulcrema.

