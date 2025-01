El Chiquete Orozco rechazó haber salido peleado con las Chivas

Jesús Orozco Chiquete en su presentación oficial con el Cruz Azul este martes aseguró que su salida de Chivas fue la oportunidad de un cambio de aires y al mismo tiempo negó que haya salido enojado con el Guadalajara, si no que la razón de no firmar es que hubo mucho estira y afloje en la negociación.

“Fue una negociación larga, demasiado estira y afloja. Muchas veces inventaron cosas, pero siempre voy a estar agradecido con Chivas, siempre voy a estar agradecido con ellos y por respeto a Cruz, cruz azul, me debo a Cruz Azul”, expuso el zaguero tapatío en medio de muchas versiones extraoficiales donde se aseguró que había tenido una fuerte discusión con el director deportivo español del Rebaño Sagrado Juan Carlos Martínez.

El zaguero en sus primeros días de acoplamiento con los celestes también expuso que: “Siento que necesitaba un cambio, y cuando se me presentó la oportunidad de Cruz Azul, no lo dude. El proyecto deportivo aquí me llama mucho la atención”.

También reconoció que tanto Chivas como Cruz Azul son dos equipos grandes y que merecen el respeto que se han ganado en la cancha: “Chivas y Cruz Azul son dos instituciones de las más grandes del país y la exigencia siempre es el campeonato. Vamos a conseguir la décima que todos queremos. Nosotros nos vamos a partir la madre en la cancha para conseguir ese título tan ansiado”.

Mientras tanto reconoció la importancia de jugar en un estadio como el Olímpico Universitario, escenario que espera verlo repleto de aficionados al Cruz Azul para luchar por el título del torneo Clausura 2025: “Sabemos que es un estadio muy grande y eso es lo que nos motiva, llenar el estadio Olímpico Universitario, de puro cruzazullino”

Respecto a sus primeros días con el uniforme celeste destacó que: “Ha sido muy bonito, he sentido el apoyo de la gente, el apoyo del grupo y del entrenador. Eso es clave cuando llegas a un equipo importante, creo que seguir por esa misma línea que nos llevó ese récord de puntos, que la exigencia y la competitividad que hay en el grupo sea sana”.

El llamado Chiquete Orozco reconoció que ha sentido el cambio al llegar a Cruz Azul, con los detalles que corrige el técnico Martín Anselmi: “Te soy sincero, desde la primera vez trabajando aquí notas el cambio, desde el proyecto con el director deportivo, con el entrenador, cuando estás aquí trabajando, te das cuenta porque Cruz Azul está en los primeros lugares y porque hizo el récord de puntos y eso como jugador es muy motivante, eso como jugador es muy importante estar rompiendo récords y falta la cerecita en el pastel que es el título”.

Para finalizar destacó que antes de pensar en Europa quiere cosas grandes con el Cruz Azul: “Mientras estés pelando los lugares de arriba automáticamente atraes reflectores. Es una de las principales cosas que un jugador quiere estar peleando los campeonatos. Lo de Europa, primero me debo a Cruz Azul, quiero estar aquí y ser campeón aquí”.

