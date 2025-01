Luis Romo, Chiquete Orozco y Jesús Angulo no viajan con México a la gira por Sudamérica

Una vez más quedó comprobado que la selección de México no es la prioridad para los equipos de la Liga MX, pues este sábado quedó claro que ni Chivas, Cruz Azul y Tigres, están para apoyar al Tricolor al pedir la baja de los jugadores Luis Romo, Jesús Orozco Chiquete y Jesús Angulo para la gira por Sudamérica.

Se podrán argumentar miles de factores, que Luis Romo y Chiquete Orozco no han arreglado su contrato con Chivas y Cruz Azul respectivamente o que Jesús Angulo es muy necesario en el esquema del serbio Veljko Paunovic, pero lo cierto que los tres jugadores ni irán al viaje a Sudamérica para enfrentar al Internacional de Porto Alegre y al River Plate, el 16 y 21 de los corrientes.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! 🚨



La Selección Nacional de México anuncia las bajas de Jesús Angulo, Luis Romo y Jesús Orozco Chiquete para los compromisos internacionales que tendrá en la gira por Sudamérica de la próxima semana.



El mediocampista Roberto Meraz y el defensor Gustavo Sánchez

Por los jugadores de Chivas y Cruz Azul han sido llamados de última hora Roberto Meraz y Luis Gustavo Sánchez de Cañoneros de Mazatlán, escuadra que aceptó cederlos para sacar al técnico Javier Aguirre y la Comisión de Selecciones encabezada por Duilio Davino del atolladero que los puso la negativa de Chivas y Cruz Azul en prestar a los citados jugadores.

Las directivas de Cruz Azul y Chivas justificaron la ausencia de Romo y Chiquete con los problemas que se han generado por la transferencia de ambos equipos, ya que ambos jugadores no están conformes con la letra chiquita que dice el contrato y sobre todo Romo quien no está de acuerdo en lo que ahora el Guadalajara le ofrece después de que para “enamorarlo” y que dejara a Cruz Azul le hicieron una oferta con un aumento de 10.5 millones de dólares de lo que recibía en la Máquina Celeste por los próximos tres años.

Es decir que el mediocampista de Ahome, Sinaloa, tendría un aumento anual de 3.5 millones de pesos según datos extraoficiales y como está acostumbrado a manejarse bajo el criterio del dinero como obedece su papel de profesional de este deporte, de inmediato aceptó la oferta del Guadalajara, pero ahora parece que los términos del contrato no están muy claros.

Por lo que toca a Angulo, no se ha manejado el motivo de su ausencia, pero para el hecho es lo mismo que sus otros dos compañeros que no harán el viaje con el equipo nacional, mientras que elementos que están en pretemporada como Ramón Juárez del América no hubo problema para que viajar, ahora los pretextos en los otros elementos y sus equipos generan una mala imagen.

Cabe señalar que Javier Aguirre insistió en estos partidos fuera del calendario oficial de la FIFA para que sus jugadores pudieran jugar bajo un ambiente adverso, como serán seguramente los duelos contra Inter de Porto Alegre en terreno amazónico y Rivert Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires, sede de las llamadas “Gallinas”.

Pero los planes del técnico nacional se han enfrentado a un sinfín de dificultades, pues el viaje obligará a que varios equipos prescindan de sus jugadores para la fecha dos del torneo Clausura 2025 y por eso le pidieron a Aguirre que convocará a solo dos jugadores de cada equipo.

Gustavo Sánchez y Roberto Meraz convocados a selección tras las bajas de Luis Romo, Jesús Orozco y Jesús Angulo

Pero ahora existen otros obstáculos y el hecho es que la selección de México decidió llevar un equipo netamente juvenil con apenas los veteranos Raúl “Tala” Rangel, Erick Lira, Jesús Gallardo y Guillermo Martínez, mientras que el resto será netamente juvenil como Gilberto Mora, Efraín Álvarez y Raymundo Fulgencio, entre varios más.

