América no prestará jugadores para la gira de la selección de México por Sudamérica

Santiago Baños, director deportivo de las Águilas del América aclaró las prioridades en el actual equipo tricampeón de la Liga MX y en ellas no figura trabajar para la selección de México, por lo cual adelantó que no prestarán jugadores para la corta gira que se realizará en los próximos días por Sudamérica.

Lo anterior fue mencionado por el dirigente en entrevista para Fútbol Picante de ESPN cuando fue cuestionado en que punto figuraba la preparación de la selección de México para el Mundial 2026 dentro del panorama de los dirigentes americanistas encabezados por el empresario Emilio Azcárraga Jean.

Santiago Baños en modo verguero diciendo que "el Club América no trabaja para la Selección" y haciendo enojar a Javier Alarcón😎👏🏻pic.twitter.com/oyLdamVXGL — Roberto Haz (@tudimebeto) January 9, 2025

“Nosotros no trabajamos para la selección. Somos el equipo que mayor apoyo da a la Selección Mexicana”, dijo Santiago Baños en una declaración que genera resquemor y es contradictoria por los beneficios que genera a la empresa Televisa la actividad de la selección de México y que también es propietaria del América.

Sobre este tema, Baños expuso que: “Es un momento muy complicado para nosotros y el América no trabaja para la selección. La Liga no trabaja para la selección”, reafirmó el dirigente de las Águilas y aclaró que: “los jugadores del América se reportaron apenas el lunes, tienen dos sesiones de trabajo”.

Y añadió que: “la selección de México viaja el próximo domingo, después juega el jueves y luego vuelve a jugar el martes. Yo hablo por el América, no sé los demás, pero apenas llevan dos sesiones de trabajo, no han tenido una pretemporada de diez o doce días desde hace un año y medio”.

Por esa razón también expuso que: “Estamos en posición de decir, por esta ocasión no podemos apoyar y ojo, somos el equipo que más presta jugadores a la selección de México, pero ahorita es muy complicado”.

Convocatoria de Álvaro Fidalgo

El directivo americanista también fue consultado sobre los rumores de una posible convocatoria del español recientemente naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo, en lo cual estuvo de acuerdo, sobre todo porque considera que el mediocampista hace diferencia en la cancha.

“Yo espero que convoquen a Álvaro Fidalgo. No soy Javier Aguirre, ni me involucro en la FMF, pero yo sí lo llamaba. Se naturaliza por él, está muy contento en México. Cuando supimos, encantados. Pero hoy no hace diferencia a nosotros”, declaró.

La presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol

A su vez cuando tocaron el tema sobre la posibilidad de que se haga cargo de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol ante la renuncia del alto comisionado Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, el director deportivo de las Águilas dijo que sería muy complicado, pero tal vez si le piden apoyo los dueños estaría de acuerdo.

Santiago Baños quiere que Álvaro Fidalgo sea convocado a la Selección Mexicana #GrandesDeCorazon .@miseleccionmx pic.twitter.com/Gp5hOe4uUE — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) January 9, 2025

“No quisiera ir a la Federación Mexicana de Futbol, pero si me dicen que piden mi apoyo los dueños y dicen que me van a dar un proyecto, tal vez”, sobre todo porque Baños expuso que en este momento en la cúpula del poder del fútbol de México no se ve un proyecto definido.

Quitaría el play in

Finalmente, al ser consultado sobre las medidas para ayudar a que el fútbol de México pueda crecer, Baños rechazó que el regreso del ascenso y descenso pueda ser viable porque la mayoría de equipos de la Liga Expansión MX no cumplen con la certificación que se exige.

Al mismo tiempo, dijo que unas opciones con más viabilidad serían quitar el play in y permitir que más jugadores mexicanos vayan a Europa.

