Miguel Herrera asegura que no cometerá los mismos errores del “Tata” Martino en México

Miguel Herrera, director técnico mexicano en su presentación oficial como seleccionador nacional de Costa Rica aseguró que buscará colocar en el papel de protagonista al combinado tico y al mismo tiempo expuso que existe el material humano en el balompié de ese país centroamericano para lograrlo.

“Estoy muy contento e ilusionado. Tengo un gran deseo de que Costa Rica, que ha sido protagonista importante de los Mundiales, vuelva a serlo”, aseguró el estratega azteca en la conferencia de prensa de su presentación oficial acompañado de su compatriota Ignacio Hierro, director deportivo de la Federación de Fútbol de Costa Rica en un evento realizado en el Teatro Popular Melico Salazar, uno de los edificios de mayor relevancia en la capital San José.

En su presentación no dejó pasar la oportunidad de criticar lo que hizo el argentino Gerardo Martino con la selección de México en no dedicarse en cuerpo y alma al equipo nacional azteca y preferir vivir en su país la mayor parte del tiempo y delegar funciones a sus colaboradores.

Con 56 años sobre sus espaldas, Herrera pasó a dirigir a Costa Rica para convertirse en el primer técnico de origen mexicano en dirigir a la selección de este país que tendrá una agenda muy movida en el presente año con partidos de preparación así como el duelo de repesca para la Copa Oro contra Belice y la eliminatoria del Mundial 2026.

“Queremos que Costa Rica tenga un mundial donde sea protagonista. No venimos a clasificar al Mundial y decir que con eso cumplimos. Costa Rica es un protagonista de nuestra área, una selección muy importante. Cuando llegó el llamado no lo dudé ni un momento, tenía muchas ganas y entusiasmo de dirigir una selección tan importante”, enfatizó Herrera.

Herrera deberá apurarse en su conocimiento del plantel de Costa Rica junto con su cuerpo técnico integrado por el costarricense Paulo Wanchope, el preparador físico mexicano José Rangel, su asistente Álvaro Galindo y Ricardo González entrenador de porteros, pues el próximo 22 de enero tiene un duelo de preparación contra Estados Unidos, donde solo podrá contar con la presencia de jugadoes de la liga local y de la Major League Soccer (MLS) por tratarse de un juego fuera del calendario oficial de la FIFA para los duelos de preparación.

Herrera no dejó de mencionar que Costa Rica es una selección “importante” en el área de la Concacaf y que “se sienta en la misma mesa” que Estados Unidos y México, que son consideradas las potencias de la zona.

“Viene el repechaje a la Copa Oro y la eliminatoria, que es lo más importante. Vamos a armar el equipo lo más sólido posible para tener un Mundial como los que ha dado Costa Rica”, destacó el estratega mexicano al exponer que no habrá descanso para armar una selección tica muy poderosa.

Tundió al Tata Martino

Al mismo tiempo que se desmarcó de las fallas que cometió el técnico argentino Gerardo Martino en su preparación de México para el Mundial 2022 al vivir en la mayor parte del tiempo en su natal Argentina que en suelo azteca.

“El técnico tiene que estar allí, al ser una selección mucho más y sobre todo al no ser del país. La gente no ve el compromiso, yo fui muy crítico de eso con Gerardo Martino al decir que no lo veía metido, entonces mi primera idea es mostrar que estaré aquí, metido de lleno, ya estamos buscando casa”

Herrera, quien contará con el respaldo de Paulo Wanchope, quien formará parte de su cuerpo técnico, reiteró que buscará estar en todos los campos del futbol de Costa Rica, viendo jugadores y desarrollando el plan para llevar al país a lugares importantes.

“Respeto las decisiones de todos, quiero que me vean en los estadios observando los partidos de la liga local. Mi compromiso está al cien, había recibido algunas ofertas, pero mi compromiso está en Costa Rica en cuerpo y alma”, finalizó.

Su palmarés

A lo largo de su trayectoria, el llamado “Piojo” comandó a la selección de México en el Mundial de Brasil 2014, en donde el equipo alcanzó los octavos de final, y en el 2015 ganó la Copa Oro de la Concacaf. En la justa mundialista de Brasil hizo una gran primera fase derrotando a Camerún, empatando con Brasil y doblegando a Croacia.

Pero en la segunda fase tuvo la mala suerte de perder por un penal que once años después sigue generando polémica cuando el neerlandés Arjen Robben, se tiró un clavado ante la marca de Rafael Márquez y fue el penal de la derrota.

En su recorrido en los banquillos destaca su paso por equipos mexicanos como el América, con el que fue campeón dos veces en los torneos Clausura 2013 y Apertura 2018, así como su paso por el Atlante, Monterrey, Veracruz, Tecos, Tijuana y Tigres.

