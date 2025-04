Rubby Pérez salvó la vida de su hija ¿Cómo fueron sus últimos minutos?

Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, estaba junto al merenguero dominicano antes de que ocurriera la tragedia en la discoteca Jet Set, ubicada en el Distrito Nacional en Santo Domingo, donde el intérprete de “Volveré” ofrecía un show.

Antes de que el techo del lugar se desplomara, Zulinka, quien era una de las coristas de Rubby, iba cambiar de puesto con el merenguero para cantar una canción; sin embargo, no se sentí muy bien, por lo que su padre le pidió que no se moviera y se quedara en su lugar.

“Yo iba a cantar un tema y le dije: ‘Papi, ayúdame porque no puedo hacer mucha fuerza, estoy operada’. Y él me dijo: ‘Ok, mami, quédate en tu micrófono y yo me quedo en el mío’. Yo siempre paso al micrófono de él. Si no, no creo que yo estuviera aquí”, dijo la hija del cantante a los medios dominicanos.

Ese pequeña decisión que tomó el cantante, sin saberlo, le salvó la vida a su hija.

Al principio, contó Zulinka, sabían que algo extraño estaba pasando, pero no sabían de qué se trataba. Incluso, pensaron que se trataba de una pelea hasta que todo colapsó.

“Estaba pasando algo extraño. Nosotros pensábamos que se estaban peleando… Fue algo, zas…”, contó la corista.

La hija del cantante de “Enamorado de ella” también recordó una petición que le hizo su padre si algo le llegara a pasar: “Él siempre me ha dicho: ‘Mami si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me haga fotos’”.

¿Qué pasó en la discoteca Jet Set en República Dominicana?

La madrugada de este martes, durante la presentación del merenguero Rubby Pérez, el techo de la discoteca Jet Set, ubicada en el Distrito Nacional de Santo Domingo, colapsó sobre los presentes.

La tragedia dejó un saldo de al menos 124 fallecidos y 155 de heridos, de acuerdo con Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en República Dominicana.

Rubby Pérez quedó atrapado junto a sus músicos entre los escombros, donde fue hallado sin vida.

Al principio, se creía que el cantante seguía con vida luego de declaraciones de su hija, Zulinka Pérez, quien dijo a la prensa local había sido rescatado.

“Me dicen que él está bien, alguien dijo que lo encontraron porque él se puso a cantar para que lo encontraran”, dijo Zulinka Pérez.

Finamente, se confirmó que Rubby Pérez murió entre los escombros.

Los equipos de rescate continúan trabajando con la esperanza de encontrar más sobrevivientes bajo los escombros.

