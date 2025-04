Muere el cantante Rubby Pérez tras colapso en discoteca Jet Set de República Dominicana

El merenguero dominicano Rubby Pérez falleció este martes tras quedar atrapado bajo los escombros de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, luego del colapso del techo del lugar durante una presentación en vivo.

La noticia fue confirmada horas después de que se viviera una fuerte confusión respecto a su estado, generando angustia entre familiares, seguidores y colegas del artista.

La noche del lunes 7 de abril prometía ser una más de alegría, ritmo y nostalgia para los fanáticos del merengue. Sin embargo, pasadas la una de la madrugada del martes, el techo del icónico centro nocturno cedió, provocando una tragedia que dejó al menos 58 muertos y más de 140 personas heridas, según datos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En medio de la emergencia, comenzaron a circular versiones encontradas sobre la condición de Rubby Pérez. Su hija, Zunilka, aseguró que había sido localizado con vida: “Lo encontraron cantando porque se puso a cantar para que lo escucharan… Está herido, pero con vida y ya fue canalizado”. Incluso se informó que estaba siendo atendido médicamente.

No obstante, su hermano ofreció una versión distinta poco después: “Al momento todavía le no se ha sacado de los escombros, no se ha sacado de ningún hospital. Por el tiempo que ocurrió el evento ya pasa de 14 horas, solo confiamos que la gracia de Dios haga un milagro”.

También explicó que: “Rubby todavía está en los escombros, todavía no hemos podido rescatarlo. Esperemos que esté con vida porque creemos que está en un triángulo de seguridad, pero hasta el momento no está en ningún hospital, en ningún lugar, porque no lo hemos podido sacar. Así que damos esta noticia como familia para que sea la noticia que se sepa, porque ya anda circulando muchas variables y queremos que esta sea la noticia correcta”.

Lamentablemente, horas después se confirmó su fallecimiento. Su cuerpo fue recuperado durante las labores de rescate, mientras su familia y allegados, visiblemente afectados, aguardaban noticias entre lágrimas.

Rubby Pérez, de 69 años, fue uno de los grandes exponentes del merengue. Inició su carrera en la orquesta de Wilfrido Vargas, donde su poderosa voz rápidamente lo posicionó como una de las figuras más destacadas del género. Temas como “Dame veneno”, “Volveré” o “Tonto corazón” siguen resonando como himnos en la música tropical.

El desplome también cobró la vida del exbeisbolista Octavio Dotel y de Nelsy Cruz, gobernadora de Montecristi y hermana del pelotero Nelson Cruz. La Federación Dominicana de Béisbol expresó sus condolencias a la familia Cruz y a los afectados por la tragedia.

La muerte de Rubby Pérez no solo deja un vacío en la música caribeña, sino que marca un antes y un después en el corazón cultural de República Dominicana.

