Erik Lira renovó con Cruz Azul y seguirá en la Máquina cuatro años más

El mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, cumplió su palabra de no complicar las negociaciones de su renovación contractual con la Máquina Celeste y este viernes confirmó su continuidad en la organización cementera por los próximos cuatro años con la condición de si existe una oferta europea poder analizarla.

Lira era uno de los objetivos del cuadro cementero para mantener la base de jugadores desde que llegaron Martín Anselmi e Iván Alonso a los cruzazulinos hace tres torneos, por lo que la directiva apostó como uno de sus objetivos, cerrar el fichaje del volante cementero, cuando el jugador pudo haber optado por irse libre de la organización celeste.

Lira con tres años en el cuadro de la Noria ha venido de menos a más y se ha convertido en uno de los jugadores claves en el Cruz Azul al grado de que se ha consolidado en la selección de México y no sería extraño que aparezca en la lista final de 26 convocados para el Mundial 2026, del próximo año que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El mediocampista surgido en las fuerzas básicas de los Pumas y que después formó parte del Necaxa, para regresar a la escuadra felina y a partir de ahí pasar a Cruz Azul, donde disputó 162 de los 224 encuentros que tiene en su trayectoria como jugador de Primera División ha encontrado su nicho de oportunidad en el equipo de La Noria, por lo cual actualmente es uno de los jugadores claves del proyecto del técnico argentino Nicolás Larcamón como lo fue con Martín Anselmi y Vicente Sánchez.

La posición que le encontró Martín Anselmi

Después de tener un rendimiento inestable con Cruz Azul bajo las órdenes del técnico peruano Juan Reynoso, después Raúl Gutiérrez, Ricardo Ferretti, Joaquín Moreno, Martín Anselmi, Vicente Sánchez y ahora Nicolás Larcamón, pero su punto de quiebre fue con Anselmi que le encontró la posición ideal.

Al no tener cabida como volante de contención bajo el mando de Anselmi, el técnico argentino le dio oportunidad como tercer central adelantado en una especie de líbero y con ello llegó su consolidación y la suma de todas sus condiciones futbolísticas a favor de los intereses de Cruz Azul.

Precisamente en esa posición llegó con mucha fuerza a la selección de México, donde se ha hecho costumbre su presencia luego de ser convocado por primera ocasión en octubre de 2021 en la derrota 3-0 con Ecuador

Hasta el momento, Lira tiene un título con el Cruz Azul, como es la Supercopa de la Liga en el 2022, así como a nivel internacional la Liga de Naciones de la Concacaf con la selección de México en el 2025 y la Copa de Campeones de Concacaf con el cuadro cementero bajo las órdenes de Vicente Sánchez.

El mediocampista nacido en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, ha vestido las camisetas del Necaxa del 2018 al 2019, de los Pumas del 2020 al 2021 y con Cruz Azul del 2022, a la actualidad.

