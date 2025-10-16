Bryan Angulo, excampeón con Cruz Azul, fue baleado en Ecuador

Bryan Angulo, campeón con Cruz Azul, fue atacado a balazos este jueves en la localidad de Porto Viejo, Ecuador, cuando se dirigía a entrenar, sufrió el impacto de un proyectil en una de sus piernas, después de que un grupo de jugadores recibió el ataque por dos hombres a bordo de una motocicleta.

Angulo que formó parte del cuadro campeón de los cementeros en el torneo Clausura 2021, presta sus servicios en la Liga de Portoviejo, en donde fue víctima de este ataque en las inmediaciones del estadio Real Tamarindos, cuando un hombre armado llegó junto a un grupo de futbolistas y sin previo aviso abrió fuego contra ello impactando en una pierna al excruzazulino.

#URGENTE || En Manabí el jugador de la Liga de Portoviejo Bryan Angulo mejor conocido como el Cuco Angulo fue victima de un ataque armado mientras se dirigía a su entrenamiento, uno de los atacantes fue detenido por la Policía Nacional pic.twitter.com/z91Eq35uH4 — Poder Informativo (@PoderInforma) October 16, 2025

Los primeros reportes de las autoridades establecen que Angulo recibió el impacto de una bala en una pierna, pero se adelantó que estaba fuera de peligro, mientras las autoridades abrieron dos líneas de investigación para determinar en las próximas horas si se trató de un atentado o un robo que salió mal para los delincuentes.

Detuvieron a dos presuntos culpables

Por lo pronto la Policía Nacional de Ecuador dio a conocer que dos sospechosos de haber participado en el ataque contra Bryan Angulo fueron detenidos y se les investiga para saber si tienen implicación en el atentado contra el exjugador de Cruz Azul, por lo cual están siendo investigados por tentativa de asesinato.

Mientras tanto, el club LDU Portoviejo, en medio de la confusión que generó este ataque, emitió un comunicado de prensa donde dio a conocer que fueron objeto de una serie de amenazas en la víspera del duelo contra los Búhos ULVR, por lo cual se han implementado junto con las autoridades líneas de coordinación para reforzar la seguridad de los involucrados en este encuentro que ha llamado la atención.

La trayectoria de Angulo en el Cruz Azul

Bryan Angulo tuvo dos etapas en el Cruz Azul entre los años 2019 y 2002, en donde disputó 58 juegos, anotó 12 goles y dos asistencias, pero lo más importante de su presencia en la Máquina es que formó parte del equipo que rompió la sequía de 24 años sin títulos de los cementeros en la Liga MX, más allá de que en los duelos contra Santos Laguna no vio acción, al fin de cuentas puso su granito de arena a lo largo de ese torneo.

Capturados los sicarios que intentaron acabar con la vida de Bryan Ángulo, jugador de la Liga de Portoviejo en Manabí.

Para mi esta gente ya no sirve para la sociedad, en la cárcel se dañan más, no hay reinsercion, necesitamos pena de muerte en el Ecuador, solo así se acába todo… https://t.co/e3Opid1Bo7 pic.twitter.com/869qHxzjqH — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 16, 2025

El delantero ecuatoriano, además de jugar para Cruz Azul, formó parte del Emelec de Ecuador, así como de los Xolos Tijuana, Santos de Brasil y con la selección de su país fue convocado en cinco ocasiones.

