Cruz Azul sigue arriba del Toluca y del América en el ranking de octubre de la Concacaf

La Máquina Celeste de Cruz Azul, no obstante la presión que realizaron en las últimas semanas el Toluca y el América, pudo mantenerse al frente de la clasificación de octubre de la Concacaf, en una estadística que podría servir de referencia para el clásico capitalino que sostendrán el próximo sábado en la Liga MX.

Los cementeros aguantaron la presión sobre todo del Toluca, que con su victoria sobre LA Galaxy a mediados del mes de septiembre para agenciarse la Campeones Cup entre los ganadores de los últimos torneos de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS).

The October Concacaf Club Ranking is here 📊⭐️



Get all the details: https://t.co/JI96al1ZzE 👈 pic.twitter.com/SR70AeqnhY — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 10, 2025

Inclusive la Máquina logró superar un ligero bache por una mala actuación en la Leagues Cup y el inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con lo cual pudo mantener la posición de privilegio en el ranking de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol

Por su parte, América atraviesa cierto bache que le ha afectado en la contabilidad de puntos en el ranking debido a la falta de actividad internacional reciente, favoreciendo a sus perseguidores en esta clasificación, pero sin que lo hayan despojado de un sitio entre los tres primeros lugares.

Mientras que Inter de Miami encabezados por Lionel Messi se mantuvo entre los primeros cinco equipos clasificados, no obstante un ligero descenso por la irregularidad que ha mostrado en el torneo de la MLS se apoya en la labor de La Pulga, su máxima figura para seguir pensando en pelear por el título del fútbol norteamericano.

La clasificación de octubre

Hasta el momento, Cruz Azul conserva la cima de esta tabla con 1,264 puntos, aunque Toluca se acerca peligrosamente al cuadro cementero con 1,248 unidades, pero de todas formas pudo subir dos posiciones y superar al América e Inter de Miami.

Mientras que las Águilas del América descendieron un escalón con 1,240 puntos, mientras que el equipo de Inter Miami aparece detrás de ellos 1,238, ocupando de esta forma la cuarta posición que Vancouver Whitecaps completa los cinco primeros lugares con 1,231 unidades, escalando dos sitios para dejar a Tigres hasta el sexto puesto.

Habría que resaltar que esta clasificación de la Concacaf sirve para conocer a los mejores equipos de la región, para colocarse como los máximos candidatos a ganar torneos internacionales

Sin duda lo más destacado ha sido al ascenso que ha mostrado el Toluca gracias a su rendimiento tanto a nivel internacional al conseguir el título de Campeones Cup cuando hacía mucho tiempo que no aparecía en el contexto internacional.

Seguir leyendo:

– Ángel Sepúlveda rescató a Cruz Azul con penal de último minuto contra Tigres: 1-1

– Toluca arrebató la Campeones Cup a LA Galaxy con espectacular voltereta: 2-3

– “Fuimos superiores en todas las formas”: DT auxiliar del Toluca tras ganarle al LA Galaxy la Campeones Cup





