“Fuimos superiores en todas las formas”: DT auxiliar del Toluca tras ganarle al LA Galaxy la Campeones Cup

El entrenador auxiliar de los Diablos Rojos de Toluca, el argentino Pablo Morán, dijo tras llevarse la Campeones Cup en Carson, California, explicó la victoria de su equipo y dijo, entre otros argumentos, que la expulsión del entrenador Antonio Mohamed al término del primer tiempo ayudó a emparejar el partido, que terminó saldándose en favor de los mexicanos por 2-3 ante Los Angeles Galaxy en el último minuto.

“Era una final muy importante, queríamos ganarle (al Galaxy), más allá de venir de visita”, indicó el míster en una rueda de prensa al término del encuentro que otorgó a los diablos el triunfo de la Campeones Cup por primera vez en su historia.

Morán destacó del encuentro que Toluca “dio muestra de carácter” en el terreno y evitó comentar acerca del polémico arbitraje.

“Los jugadores mantuvieron la calma bastante y la expulsión de Antonio hizo que el arbitraje fuese un poco más parejo”, aseveró.

Para el técnico argentino, el equipo “no solo juega bien, sino que tiene temperamento para jugar grandes finales”.

“Hoy hemos sido superiores al Galaxy en todas las formas de juego. Son partidos competitivos y debería hacerse en un terreno neutral o al menos no en el campo local”, sentenció.

Esta fue la séptima ocasión que se disputó la Campeones Cup, ya que es un torneo que inició en el 2018 y desde entonces se juega de forma anual (excepto en 2020 que se canceló por la pandemia del covid 19) y la pelean el campeón vigente de la MLS contra el Campeón de Campeones del fútbol mexicano.

Esta edición 2025 fue la primera vez que se coronó Toluca, dando el título por cuarta vez a un equipo mexicano; el único club que la ha ganado dos veces es Tigres, que se la llevó en el 2018 y el 2023. El otros campeón mexicano es el América que la obtuvo el año pasado; por parte de la MLS los campeones han sido Atlanta United, Columbus Crew y New York City FC, en 2019, 2021 y 2022.

