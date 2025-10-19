Real Madrid llegará como líder al Clásico tras vencer al Getafe

Un solitario gol de Kylian Mbappé fue suficiente para que el Real Madrid venciera 1-0 al Getafe en el Coliseum, en un encuentro trabado y con poco brillo. El francés apareció justo después de que el conjunto local se quedara con diez hombres por la expulsión del franco-camerunés Allan Nyom. Con esta victoria, el equipo blanco se mantiene como líder de LaLiga y afrontará el clásico ante el Barcelona con dos puntos de ventaja.

Hasta la expulsión, el Getafe había logrado contener a un Real Madrid sin ritmo ni claridad en ataque. La zaga local resistía bien los intentos de Mbappé y Rodrygo, mientras el portero David Soria respondía cada vez que era exigido. Pero la historia cambió con la entrada de Vinicius Junior y Arda Güler, ambos suplentes al inicio.

Una dura falta sin balón de Nyom sobre Vinicius provocó la tarjeta roja directa y, apenas un par de minutos después, una conexión entre Güler y Mbappé rompió el equilibrio. El francés definió con clase, celebrando un gol que desató la euforia en el banquillo y dio aire a un Madrid que sufría para encontrar espacios.

El Getafe resistió, pero Courtois aseguró el liderato

A pesar de quedarse con nueve jugadores tras la expulsión de Álex Sancris en el minuto 84, el Getafe no bajó los brazos. Incluso tuvo una clara ocasión para empatar en los minutos finales, cuando el inglés Abu Bakarr Kamara obligó a Thibaut Courtois a una intervención decisiva que salvó los tres puntos. El belga fue clave, una vez más, en un partido que el Madrid terminó defendiendo con más nervios que control.

Xabi Alonso, que apostó por Eduardo Camavinga como titular, no quedó del todo satisfecho con el rendimiento del mediocampo, aunque celebró la reacción de su equipo tras los cambios. El francés no tuvo su mejor tarde, pero la entrada de los jóvenes fue el impulso que necesitaban.

Con este resultado, el Real Madrid conserva la cima del campeonato antes del esperado enfrentamiento con el Barcelona de Hansi Flick en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto, el Getafe, pese a su esfuerzo, sigue en la zona baja de la tabla.

El triunfo de los blancos contrasta con los tropiezos de otros equipos: el Athletic Club no pasó del empate ante el Elche (0-0), y la Real Sociedad sigue en problemas tras igualar 1-1 con el Celta de Vigo. Una jornada marcada por la falta de gol, en la que Mbappé volvió a demostrar por qué es la gran figura del líder.



