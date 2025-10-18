Nico Paz, la estrella argentina del Como, podría volver al Real Madrid: “Hay un contrato”

El futuro de Nico Paz podría estar nuevamente ligado al Real Madrid. El joven mediapunta argentino, una de las revelaciones de la Serie A, podría regresar al conjunto blanco gracias a una cláusula de recompra incluida en el contrato que el club español firmó con el Como 1907. Así lo confirmó Caralberto Ludi, director deportivo del equipo italiano, durante una conferencia de prensa previa al partido ante la Juventus.

“Hasta que algo no esté definido, no puedo comentar nada. Pero Nico es un jugador que se ha formado con ellos, un talento extraordinario que está creciendo en una de las ligas más importantes de Europa”, declaró Ludi. El directivo habló en reemplazo de Cesc Fàbregas, entrenador del Como, quien está sancionado y verá el encuentro desde la grada.

El dirigente también reconoció que el Real Madrid tiene derecho a ejercer la recompra y que ese podría ser el deseo del propio futbolista. “Juega en un equipo en el que hay muchos jugadores del Real Madrid. Todos hablan de ello y quizá sea también el deseo legítimo de Nico, para un chico que se ha formado en ese contexto. No puedo hablar por él, pero imagino que es así, aunque se encuentra muy bien aquí”, añadió.

Una joya argentina en crecimiento y bajo la mirada del Real Madrid

El regreso de Nico Paz al club merengue podría costar alrededor de 10 millones de euros, según el acuerdo entre ambas instituciones. Sin embargo, el movimiento dependerá también de las ofertas que reciba el jugador en el próximo mercado. “Hay un contrato escrito. A menos que llegue un equipo increíble y haga una oferta más alta en enero… Su destino depende de él, debe valorar su crecimiento en el Como”, explicó Ludi.

El vínculo entre ambos clubes es estrecho. “Tenemos gran relación con el Real Madrid, que sin duda nos agradece por haber trabajado bien con Nico Paz y también por Jacobo Ramón”, señaló el director deportivo.

Con apenas 21 años, Paz atraviesa un momento brillante en Italia. En esta temporada suma tres goles y tres asistencias, participando directamente en seis de los siete tantos del Como. Su rendimiento lo llevó a ser elegido Estrella Emergente del Mes en agosto y septiembre, consolidándose como figura bajo la conducción de Fàbregas.

Formado en la cantera del Real Madrid, el mediapunta zurdo fue transferido en 2024 por seis millones de euros, con una cláusula de recompra escalonada: el Madrid podrá recuperarlo por 9 millones en 2026 o por 10 millones si espera hasta 2027. Su valor de mercado, según Transfermarkt, ya se disparó de 35 a 55 millones de euros.

Nacido en Tenerife, pero con raíces argentinas —su padre, Pablo Paz, jugó el Mundial de Francia 1998—, el joven ya vistió la camiseta de la selección de Lionel Scaloni, con la que disputó tres encuentros. Con una zurda refinada y una madurez inusual, Nico Paz no solo apunta a regresar al Real Madrid, sino también a convertirse en una pieza clave del futuro de la Albiceleste rumbo al Mundial 2026.



