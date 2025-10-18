Xabi Alonso se opone al partido de Barcelona en Miami de LaLiga

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se puso en contra del partido que disputará Barcelona vs. Villarreal en Miami de LaLiga.

El Real Madrid apoyará el domingo en el Coliseum ante el Getafe la iniciativa de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que será con una protesta simbólica de no disputar los primeros minutos del partido.

“Mi opinión es la misma que hace dos meses. Nosotros estamos en contra del partido porque adultera la competición. No ha habido unanimidad para que se juegue en campo neutral y no ha habido consulta”, opinó Xabi Alonso en rueda de prensa.

El técnico admitió que su equipo se sumará a la protesta que iniciaron los jugadores del Real Oviedo y el Espanyol en el partido adelantado al viernes en la novena jornada liguera.

Este viernes, los jugadores de Oviedo y Espanyol protestaron sin moverse durante los primeros 15 segundos del partido. Las cámaras de transmisión terminaron enfocando los alrededores del estadio durante la protesta.

“Las protestas son positivas porque es algo que muestra ese sentir que tienen muchísimos clubes. Estamos en contra de que se tome esta decisión de manera unilateral. Se puede dar si hay unanimidad entre todos los clubes pero no es el caso”, manifestó.

Xabi Alonso no fue más allá cuando le consultaron si el Real Madrid estaría dispuesto a no jugar su partido y hacer huelga, en la última jornada de 2025 cuando se disputaría en Miami el duelo entre Villarreal y Barcelona.

“Nuestra posición es la misma. Las decisiones que haya que tomar para que no suceda probablemente le tocan a otra gente, pero nuestra posición es la misma”, insistió.

Real Madrid va con 5 bajas contra el Getafe en LaLiga

El Real Madrid reanuda LaLiga para ampliar su liderato este domingo contra el Getafe con cinco bajas.

Dani Ceballos, Dean Huijsen, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold son los lesionados del conjunto madrileño

El Madrid está en el primer puesto de la tabla con siete victorias y una derrota en ocho jornadas.

