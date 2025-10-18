Xolos con todo y Gilberto Mora dejan escapar la victoria en casa del Puebla: 4-3

Al Puebla no le importó que Xolos de Tijuana utilizará lo mejor de su arsenal, incluido la nueva joya del fútbol de México, Gilberto Mora, para romper una pesada sequía de nueve juegos sin conocer la victoria con un 4-3 que fue la cereza en el pastel a 39 minutos de gran fútbol en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin duda un gran logro para la escuadra dirigida por Hernán Cristante cuya última victoria en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX había sido en la fecha tres cuando se impusieron 1-0 al Santos. Después tuvieron tres juegos en la Leagues Cup con dos victorias sobre NYC FC 3-0 y Montreal 1-2, así como una derrota con Columbus Crew 3-1.

Pero a partir de ese momento acumularon un total de siete derrotas con Tigres de la UANL 7-0, Atlético San Luis 0-2, Monterrey 2-4, Toluca 3-1, Necaxa 1-0, Chivas 0-2 y Querétaro 3-1, así como tres empates con Pumas 0-0 y Pachuca 2-2, que obviamente los colocaron en la parte baja de la tabla de posiciones.

Pero siempre hay una primera vez y ahora el cuadro de la Franja pudo recuperarse de este encuentro donde Xolos los puso contra la pared 0-2 con dos goles de Kevin Castañeda y que obligaron una reacción poblana para empatar con anotaciones de Ricardo Marín y del novato Álvaro de la Rosa.

Este empate motivó de más a los poblanos que en plena efervescencia permitieron que el marroquí Mourad Daoudi, lograra recuperar la ventaja 3-2 en lo que parecía el décimo juego sin ganar de los poblanos, pero apareció Carlos Baltazar y en los últimos diez minutos logró darle la vuelta al marcador con anotaciones al 82 y 90 minutos para la increíble victoria de los locales.

Los 39 increíbles minutos de excelente fútbol

Después de un primer tiempo que pasó sin pena, ni gloria en el juego entre Puebla y Xolos de la fecha 13, llegaron los últimos 39 minutos en el estadio Cuauhtémoc en donde ambos equipos se brindaron en un excelente duelo de toma y daca en donde al final los locales se agenciaron una increíble victoria de 4-3.

Fue Xolos el primer equipo en lograr la ventaja con dos goles de Kevin Castañeda, el primero en un penalti sobre Gilberto Mora que cobró con gran autoridad al minuto 52 y después al 59′ en un grave error del veterano portero del Puebla Julio González que no pudo cortar el esférico en un contragolpe de los fronterizos que se paseó en su área para que Castañeda lograra cerrar la pinza al segundo poste en una gran acción.

El 0-2 puso al Puebla contra la pared y los obligó a jugarse el todo por el todo, pero acudiendo a la máxima en el fútbol que es el acompañamiento y donde el argentino Emiliano Gómez jugó un papel muy importante, pues fue quien le dejó el balón servido a Ricardo Marín para fusilar a Toño Rodríguez para recortar la distancia al minuto 66.

Dos minutos después el mismo Emiliano Gómez junto con Baltazar hicieron una gran acción por la derecha para después cambiar el juego a la izquierda a la entrada del novato Álvaro de la Rosa por la izquierda que le permitió cruzar su disparo y meterlo por el otro costado a la portería de Rodríguez para el 2-2 al minuto 68.

Pero estaba claro que Xolos no se iba a rendir fácil y todavía con Mora en el campo permitieron al marroquí Mourad Daoudi completar una acción en descolgada de los fronterizos para rematar en el área de cabeza y anidar el balón en las redes a los 70 minutos.

Pero después Puebla se rifaría el físico y en los últimos diez minutos le arrebataría la victoria a los cánidos con dos goles de Carlos Baltazar, precisamente cuando el exjugador del Celaya de la Liga Expansión hizo dos grandes acciones a los 82 y 89 minutos en disparos de media distancia, pero donde la técnica individual y el atrevimiento fueron sus argumentos para darle la vuelta al marcador y acabar con la sequía de victorias.

Alineaciones en el Estadio Cuauhtémoc

