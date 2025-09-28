Chivas con todo y una cancha destrozada por la lluvia derrotó 0-2 al Puebla

Las Chivas del Guadalajara dieron otro paso importante a una recuperación total al sumar la segunda victoria consecutiva a costa del Puebla, en un duelo reprogramado para este sábado en el estadio Cuauhtémoc, pero que no mejoró las condiciones de la cancha, con marcador de 0-2.

Un triunfo valioso por las condiciones desastrosas del terreno de juego, pero donde la oncena dirigida por el argentino Gabriel Milito aprovechó a la perfección los dos goles tempraneros de Bryan “Cotorro” González y de Omar Govea, que les permitieron aguantar la presión poblana en la segunda mitad para sumar tres puntos que los colocan en la zona de play in.

Chivas abrió el marcador en su visita a Puebla con este golazo de Bryan González⚽🔥



📹 @joveenyu#SabadoFutbolero por @Univision y TUDN pic.twitter.com/xICK0ceW4S — TUDN USA (@TUDNUSA) September 28, 2025

Después de que el pasado viernes fue imposible jugar sobre el césped del exmundialista estadio Cuauhtemoc debido a la tormenta que azotó la ciudad de Puebla y obviamente afectó la casa del equipo de la Franja, se decidió celebrar el juego para este sábado, pero las condiciones no mejoraron, por el contrario, empeoraron, pues no dejó de llover toda la noche y prácticamente el césped pareció un potrero.

Para colmo de males, los administradores del inmueble celebraron en días pasados un concierto musical y eso empeoró el estado de la cancha a un nivel que no debió celebrarse el encuentro, pues no obstante el esfuerzo de ambos equipos, todos esos factores terminaron afectando el ritmo de juego.

Pero al final pudo más la fuerza de la televisión para presionar a que se llevara a cabo el juego, que ambos equipos determinaron iniciar las hostilidades con unas Chivas que se fueron al frente desde el primer minuto y antes de la media hora de juego ya tenían adelante el marcador.

Los detalles

Pero al final de cuentas, el duelo se llevó a cabo y Chivas desde el minuto 6 logró adelantarse en el marcador con un golazo de Bryan “Cotorro” González que remató de tijera un centro de Richard Ledezma desde la izquierda para conectar de media tijera en forma vistosa cerca del manchón de penalti y vencer el lance del portero poblano Julio González.

La anotación motivó a las Chivas y dos minutos después llegaron de nueva cuenta cerca del área para que Omar Govea lanzara tremendo disparo, que el portero Julio González le hizo el puente trágico dejando escapar el balón y que este fuera a parar dentro de las redes.

Con el rosario en la mano

Pero los dos goles en lugar de beneficiar a Chivas pareció que los perjudicó, pues poco a poco el Puebla fue tomando el ritmo de las acciones y copando el área del portero Raúl Rangel que junto con la defensa tapatía poco a poco fue evitando desaguisados en su portería.

Richie Ledezma, Armando González y Fernando Oso González festejan el gol de Omar Govea que puso a Chivas en camino de la victoria. Crédito: Mireya Novo | Imago7

Después vino la lesión de Govea por el estado de la cancha y Chivas empezó a perder presencia para que los poblanos por conducto del uruguayo Emiliano Gómez, Ricardo Marín y Alejandro Organista fueron provocando varios peligros que le pusieron parados las puntas de algunos cabellos al cuerpo técnico del Rebaño Sagrado

Puebla tuvo en los quince minutos finales la oportunidad de conseguir por lo menos un gol, pero al final sus prisas y la forma como se batió el portero Raúl Rangel evitaron algún problema final para llevarse la victoria que los coloca dentro de la zona de play in, con las opciones poder entrar a la liguilla en forma directa si siguen mejorando sus resultados después de que se fijaron sumar quince puntos en cinco partidos y hasta el momento llevan seis de esos quince puntos.

Seguir leyendo:

– Chivas viajó a Puebla con siete bajas encabezadas por el Chicharito Hernández

– Álvaro Fidalgo menosprecia a Cruz Azul entre los cuatro grandes de México

– Balacera retrasó inicio de partido en Puebla; dejó una mujer fallecida





