Balacera retrasó el inicio del Puebla vs. ASL; dejó una mujer fallecida y un hombre herido

El inicio del duelo Puebla vs. Atlético San Luis de la fecha 5 del Apertura 2025 sufrió un retraso en su inicio de diez minutos debido a una balacera entre grupos sociales a las afueras del estadio Cuauhtémoc que según reportes oficiales y extraoficiales dejó un saldo de una mujer fallecida y un hombre herido.

De acuerdo a estos reportes de las autoridades y de testigos presenciales en el lugar de los hechos, los hechos sangrientos se debieron supuestamente cuando grupos de choque de las agrupaciones 28 de octubre y Antorcha Campesina se encontraron en la zona de los estacionamientos cercanos al Auditorio GNP y de los estadios deportivos, entre ellos el Cuauhtémoc.

La pugna inició con insultos y de ahí pasaron a los golpes con palos, piedras, tubos y banderas rojas que de acuerdo a versiones de gente que estuvo en los alrededores de la gresca se debió al control de la zona de comercio y del estacionamiento de estos escenarios, momentos antes del inicio del duelo entre el cuadro de la franja y los mineros.

La situación escaló en el grado de violencia cuando de pronto salieron a relucir armas de fuego para intercambiar disparos que en el fuego cruzado provocaron la muerte de una mujer que presuntamente en primera instancia se dijo que fue subido a una unidad de transporte público, sin que se pudiera corroborar el deceso de la fémina.

Pero horas después las propias autoridades confirmaron el deceso de la víctima para empezar las indagatorias correspondientes con la finalidad de encontrar al responsable de provocar la muerte de esta fémina que supuestamente estuvo presente en el conflicto.

Mientras tanto, en el lugar de los hechos, un hombre quedó tendido en el área, presuntamente herido por un impacto de bala, dejándolo abandonado a su suerte en virtud de que los miembros de estas agrupaciones se dieron a la fuga en microbuses y combis del transporte público en las que previamente habían llegado a este sitio.

Debido a la gravedad de los hechos arribaron las fuerzas de seguridad que de inmediato fue acordonada por los efectivos de las autoridades municipales, estatales y federales, mientras que de inmediato se activó un protocolo de seguridad con la finalidad de terminar de dispersar a todos los involucrados y empezar las indagaciones correspondientes para encontrar a los responsables de las víctimas.

Las autoridades buscan a los responsables

Mientras tanto, la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó el saldo sangriento de los hechos violentos, mientras que el gobierno de Puebla, como sucede en este tipo de casos reprobó los actos de violencia.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones, así como el levantamiento del cadáver y el curso de las diligencias de ley, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública anunció el despliegue de un operativo de blindaje para que los asistentes al juego de la Liga MX entre poblanos y tuneros pudieran tener la seguridad garantizada.

Identifican a la víctima

Por otra parte, la persona fallecida fue identificada como Areli R. de 38 años y el lesionado es un tal Pedro N., de 18 años de edad, supuestamente ambos pertenecientes al grupo social 28 de octubre; por su parte el Club Puebla le solicitó a los aficionados que asistieron al juego dejar sus autos en un estacionamiento aledaño al estadio Cuauhtémoc con la finalidad de llegar caminando al inmueble protegidos por las autoridades.

En un comunicado en redes sociales, el Club Puebla anunció lo siguiente: “Derivado del operativo vehicular que se está llevando a cabo en este momento en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, les sugerimos atentamente dejar su auto en el estacionamiento de Parque Puebla y trasladarse vía peatonal”.

