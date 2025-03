Ramón Juárez revela los momentos oscuros de su carrera en el Puebla

Un gran porcentaje de jugadores tienen que picar piedra como se dice coloquialmente en busca de la gran oportunidad de llegar a la Primera División y una inmensa mayoría se queda en el intento en cientos de historias desagradables como la que le iba a suceder a Ramón Juárez, defensa del América.

En efecto, el ahora titular indiscutible del equipo tricampeón de la Liga MX, estuvo a punto de abortar la gran misión de consolidarse como jugador de alto nivel como se encuentra convertido actualmente encabezando la defensa de las Águilas.

Pero como ya dijimos, no todo fue miel sobre hojuelas para Ramón, por el contrario, el nacido en Río Verde, San Luis Potosí, estuvo muy cerca de colgar los botines cuando fue enviado fuera de la organización americanista a otro equipo para tratar de impulsar su maduración y poder utilizarlo en un futuro cercano de nueva cuenta.

Pero en ese viaje que han emprendido un sinfín de excompañeros de Juárez Del Castillo, el 95 por ciento jamás regresan y él estuvo en el filo del precipicio cuando fue prestado a los Camoteros del Puebla y posteriormente al Atlético San Luis, en donde reveló muchos pensamientos pesimistas lo inundaron al grado de pensar en el retiro.

Así lo reveló en una entrevista para Meditiempo, en donde recordó esos momentos donde lo pusieron a templar su carácter: “La verdad es que estoy feliz por lo que me pasó porque supe sobreponerme a momentos muy complicados”.

“Pero en verdad casi no lo cuento mucho, pero los seis meses en Puebla que pasé sin jugar un solo minuto fueron horribles y lejos de mi familia todavía más. Fue muy complicado, me bajoneaba mucho, lloraba mucho con mi papá y platicaba mucho con él”

“Después en San Luis me toca tener una regularidad importante justo ya cerca de mi familia. Fue una etapa bonita. La verdad es que estoy contento de que Dios me haya dado la fortaleza para salir adelante y siempre tener mi sueño y claro el de poder afianzarme en Primera División, y qué mejor que salir del club de mis amores”, reveló Juárez, quien más allá de la dureza de estas enseñazas al final esto es lo que marca la diferencia en los jugadores que tienen éxito y los que se quedan en el intento.

La fe hizo que no se perdiera en el fútbol

A la hora de escarbar en sus recuerdos, está fija todavía la desagradable experiencia en el cuadro poblano: “Recuerdo sobre todo esos seis meses en Puebla de mucha tristeza, de mucho llorar, de ver que te habías salido de América para ir a buscar minutos en Primera División, me fui a Puebla y ver que no lo conseguía, creo que tuve un minuto durante seis meses en el torneo que estuve ahí, entonces para mí fue un golpe muy fuerte porque decía salí a buscar minutos, no los conseguí”.

En este sentido añadió que: “Me preguntaba ¿ahora qué? ¿Qué viene? Porque no es fácil, muchas veces ahí como tú dices, se empiezan a perder el camino y empiezan a terminar y luego ya se van para Expansión y luego ya de ahí empiezan a desaparecer, pero creo que siempre tuve en mi cabeza quiero salir adelante, quiero sobresalir, quiero echarle ganas”

“Después lo que venga y tal, siempre tuve mi sueño muy fijo, más allá de que es mi sueño, es mi profesión y es de lo que yo voy a vivir, entonces yo sabía que tenía que salir así como la gente le echa ganas a su universidad porque va a ser su carrera, así el futbolista, más que aparte sea un sueño luchar porque era de donde iba yo a vivir entonces era cuchillo entre los dientes y de la mano de Dios echarle ganas”, precisó el ahora exitoso zaguero de las Águilas.

De menos a más en el América

Tal vez por esos momentos tan desagradables cuando fue exiliado del cuadro americanista, es que a su regreso Ramón Juárez supo esperar su oportunidad y cuando el panorama parecía más complicado por compañeros como Sebastián Cáceres, Néstor Araujo e Igor Lichnovsky, ocupando su posición, de pronto el cielo se abrió con el técnico brasileño André Jardine y a partir de ahí la vida le diro un giro de 360 grados.

“Es difícil decirme cosas como esas, te soy sincero. La verdad que es algo muy lindo. Si me lo decías hace algunos años, te diría, ¿cómo crees? No puede ser. Y es algo que trato de tomar con mucha humildad para seguir trabajando cada día más y ser cada vez mejor, pero bien, muy bien”.

Por lo pronto Juárez ha jugado como titular en siete de los nueve juegos que ha visto actividad en el torneo Clausura 2025, pero eso no le quita el sueño, simplemente porque sabe que ha llegado para quedarse si es que sigue jugando como lo hizo en la pasada liguilla que fue un baluarte en el tercer título consecutivo del América.

“Son decisiones que toma el cuerpo técnico y André Jardine en los parados y los respeto mucho. En lo personal siempre trato de ver en qué cosas puedo mejorar, que si el balón parado ofensivo, qué cosas que me sigan haciendo todavía un jugador más completo dentro del terreno de juego, eso es algo que si trato de hacer mucho, ver siempre en qué puedo seguir mejorando para seguir creciendo cada vez más como jugador”, dijo.

Finalmente al ser cuestionado sobre los tres clásicos de clásicos contra Chivas expuso que: “Son duelos. a muerte y no importa como estés en la tabla de posiciones, quieres ganar como sea, mientras que en lo personal lo tomo muy bien, me gusta mucho jugar clásicos, jugar mucho partidos de alta exigencia”, concluyó.

